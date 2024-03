Teszten az Aldi és a Lidl francia csúcsbora: vajon megéri megvenni a diszkontokban 1600 forintért?

Sommelier-k kóstolták meg vakteszten az Aldi és a Lidl egyaránt 1599 forintos bordeaux-i diszkontborát. Az egyikről inkább lesújtó, a másikról viszont pozitív véleménnyel voltak.

Egyaránt 1599 forintrét lehet beszerezni az Aldinak és Lidlnek az éppen futtatott bordeaux-i diszkontborát. A tételeket Novák Dávid sommelier kóstolta másodmagával TikTok csatornáján. A kóstolást vakon végezték, az elemzés után rántották le csak a leplet, hogy melyik borról mondtak kifejezetten jókat, és melyikről kevésbé.

Az Aldi borára például a teszt végén 10-ből 5,5 pontot adtak, olyanokat mondtak a borról, mint hogy a sava „maró”, „kilóg belőle az alkohol”, „pusztító a tanninja”, nem éreznek benne gyümölcsösséget, és „kesernyés az utóíze”.

Ezzel szemben a Lidl boráról jobb véleménnyel voltak, azt mondták, „jók a savai”, „hosszú a kortya”, „előjönnek belőle a piros bogyósok”, és összességében az illata is jobb, mint a másik darabnak. A videóban az is elhangzik, hogy ez a bor 2500 forintért is megállná a helyét. A 10 pontból 6,8-6,9-7 pontot adtak a kóstolók.