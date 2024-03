Nincs többé húsvéti titok: ezek a borok illenek legjobban a sonka mellé

Annak érdekében, hogy a sonka fogyasztása kiemelkedő élménnyé váljon, fontos megválasztani mellé a megfelelő bort. Ebben segít Lisztes Ivett, az N28 sommelier-je, aki szerint a jó borválasztásnak nincsenek szabályai, a lényeg az, hogy az ember élvezze az étel és bor kombinációját.

Ahogy közeledik a húsvéti ünnep, a hagyományok szerint a családok és barátok együtt gyűlnek össze, hogy megünnepeljék ezt a fontos eseményt. Az egyik legmeghatározóbb elem a húsvéti asztalon általában a húsvéti sonka, melyet különböző köretek és fogások kísérnek. Annak érdekében, hogy ez az étel valóban kiemelkedő élménnyé váljon, fontos megválasztani mellé a megfelelő bort, ami kihangsúlyozza és még gazdagabbá teszi az ízélményt.

„A húsvéti sonka egy olyan étel, amely könnyen párosítható különböző borokkal. A legfontosabb szempont azonban az, hogy a bor íze kiegészítse és kiemelje a sonka gazdag, sós ízét” - közölte Lisztes Ivett, az N28 sommelier-je. Hozzátette, a húsvéti sonka mellé választott bor függ a személyes preferenciáktól és az ételekhez szokásos kísérőktől is. Fontos megjegyezni, hogy a jó borválasztásnak nincsenek szabályai - a lényeg az, hogy élvezze az étel és bor kombinációját, és élvezze az ünnepet szeretteivel.

A húsvéti sonka mellé ideális választás lehet egy könnyű, száraz vagy félszáraz fehérbor, amely frissességet és savasságot kölcsönöz az ételnek.

A Csetvei Juhfark 2020 egy karcos bor, amely illatában intenzíven citrusos és zöldfűszeres, a kortyban pedig megjelenik a vulkanikus talaj tüzes ásványossága. Ez a tulajdonsága az, ami kiváló kísérővé teszi a füstös húsok mellé. Egy másik fehér a Holdvölgy Vision Cuvée 2019, mely precíz, tokaji száraz birtokválogatás, eleganciával és lendülettel. Határozott illatában fehérhúsú őszibarack, fűszerekkel meghintett birsalma és spanyol sárgadinnye köszön vissza. Az ízképet barackos fővonal hangsúlyozza, melyet változatos gyümölcsösség és hordós jegyek kísérnek. Lecsengésében mézes és gyümölcsolajos élmény fogad, mely aztán hosszan velünk is marad a kortyban. A tétel egyértelmű feszessége és ereje híven tükrözi a Tokaji borvidék sokszínűségét.

A sonka mellé fogyasztott borok sorát azonban vörösborral is bátran folytathatjuk, ehhez a sommelier a Liskar Txiki Garnacha Tinto 2021-es évjáratát ajánlja. Baszk nyelven a txiki a kicsit jelenti, amely a bor rövid érlelésére utal és a könnyedségére. Jóivású fűszeres és fekete gyümölcsökben gazdag vörösbor, amellyel könnyen meg lehet szerettetni a fogyasztókkal a száraz vörösborokat. Ezt a spanyolországi Navarrában készített limitált szériájú, egyedülálló bort ráadásul a világ egyik legismertebb borszakértője, Frank Smulders Master of Wine mutatta be a minap Budapesten, pont nálunk az N28-ban, így aki szemfüles, beugorhat hozzánk húsvét előtt és megvásárolhatja, amíg a készlet tart.

Pezsgő a sonka mellé

A húsvéti sonka kapcsán egy igen intenzív aromáról beszélhetünk. Sokan gondolják, hogy nincs olyan bor, ami önmagában képes tartani vele a lépést. Itt jönnek a képbe a gyöngyöző csodás pezsgők és habzóborok. A buborékos nedű ellenpólusként jut érvényre a sonka kóstolásakor, amikor az ital tűzijátékszerű pezsgő-játéka izgalmas kontrasztot teremt a füstös ízekkel. Ez hozza magával azt a bizonyos ellentéteken alapuló harmóniát, mely étel-bor társítás témakörén belül az egyik legmagasabb iskolának számít és amiért érdemes kísérletezni a étel-bor párosításokkal

- hangsúlyozzta a sommerlier. Ehhez az irányhoz pedig kiváló választás lehet a Barta Pince Tokaji Furmint Magnum pezsgője, mely már önmagában is kuriózum, hiszen a pincénél pezsgőt csak az e szempontból egyértelműen kiemelkedő évjáratokban készítenek.

Bármilyen ital is legyen a preferencialistátok élén, az ünnep meghitt pillanataiban koccintsatok családotokra, barátaitokra és arra, hogy a legfontosabb hogy legyen kivel koccintanotok!