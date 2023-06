Filléres kedvenceiktől búcsúzhatnak a magyar vásárlók: hatalmas átalakulás jön a boltokban

2024 júliusában lép életbe az az EU-rendelet, amely előírja, hogy a műanyag palackokon vagy éppen a gyümölcsleves dobozokon a kupakot környezetvédelmi okokból rögzíteni kell. Magyarországon egyelőre még csak néhány gyártó lépett, a fogyasztóknak azonban lassan hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy másként kell használni a palackot és a kupakot is. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség (MAGYÜSZ) elmondása szerint az új szabályozásnak környezetvédelmi okai vannak.

A MAGYÜSZ, a magyarországi alkoholmentes italgyártók szakmai érdekvédelmi szervezete megerősítette, hogy 2024 júliusától minden műanyagból készült üdítőitalos és ásványvizes palacknál, valamint az italoskartonoknál (pl. gyümölcsleves vagy tejes dobozok) a csomagoláshoz rögzített kupakokat kell használnia a gyártóknak. Az új kötelezettséget az unió egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelve írja elő valamennyi tagállamnak.

Az új szabályozás a környezetet hivatott védeni: a kupak rögzítése ugyanis megakadályozza, hogy az a kommunális szemétben vagy a természetben eldobálva végezze, így hozzájárul a csomagolási hulladék csökkentéséhez és a körforgásos gazdaság megvalósításához. A szabályozás a kereskedők számára nem jár kötelezettséggel.

A vonatkozó európai uniós szabályozás 2024 júliusától nem teszi lehetővé a hagyományos műanyag kupakok használatát a műanyag italospalackoknál vagy éppen a gyümölcsleves dobozoknál. A többi európai uniós tagállamhoz hasonlóan a gyártók a következő évben Magyarországon is fokozatosan állnak majd át az új megoldás használatára, a fenti határidőig minden iparági szereplőnek készen kell állnia arra, hogy olyan csomagolást vezessen be, amelynél a kupak az italtárolóhoz rögzítve marad a termék rendeltetésszerű használata során. Fontos cél az is, hogy 2024 júliusától már csak ilyen termék kerüljön forgalomba

– mondta el dr. Bikfalvi Istvánné, a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára.

Az új kupakot nem kell eltávolítani, hanem csak könnyedén eltekerni, majd kattanásig hátra hajtani a palackhoz rögzítő gyűrű letépése nélkül, amíg egy kis kattanás érzékelhető. A rögzített megoldás lényege ugyanis éppen az, hogy a kupak és a palack egyben maradjon, együtt legyen összegyűjthető. A palack és a kupak megfelelő használata esetén a palackban lévő ital fogyasztásra kész, akár kitöltenénk, akár a palackból fogyasztanánk azt, és a megszokott kiváló fogyasztási élményt nyújtja. A palack a rögzített kupakkal egyszerűen visszazárható, végül azzal együtt összegyűjthető, illetve a megfelelő szelektív gyűjtőbe dobható.