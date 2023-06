Itt a friss termékteszt: nem feltétlenül a drága naptej a legjobb választás, főleg ha gyerekekről van szó

A fényvédők a nyári hónapok kozmetikai készletének elengedhetetlen részét képezik. Az 50-es és 50+ védelmi faktorú, gyermekeknek szánt fényvédő termékek tesztjében azt ellenőrizte a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy a csomagoláson hirdetett módon, megfelelően védik-e a gyermekek bőrét; önkéntesek segítségével értékelték, milyen jól használhatók a gyakorlatban; megnézték, tartalmaznak-e nemkívánatos anyagokat. Vizsgálták környezeti hatásukat is, és ellenőrizték a termékek címkéjén található információtartalmat. Így alakult ki a TOP10-es lista a gyermekeknek (is) szánt naptejekből.

Nemcsak kipróbáltak néhány naptejet, hanem mind a 10, minimum 50 faktoros gyereknaptejet, ami szerepel a listában, laborban tesztelték. A termékeket szigorú nemzetközi protokoll szerinti vizsgálatnak vetették alá. Összesen 21 szempont szerint teszteltek és 16 technikai paramétert mértek meg és gyűjtöttek össze a termékekről, melyek alapján össze lehet hasonlítani őket.

A tesztelt termékek 100 ml-re vonatkoztatott átlagára 1900 és 12000 Ft között mozog. Örök tanulságnak mutatkozik, hogy nem javasolt csak ár alapján választani, mert a legjobban teljesítő termékek között is találunk olcsóbb és drágább áron elérhető naptejeket és ugyanez elmondható a lista végéről is - írja a Tudatos Vásárlók. Akármennyit is szánunk tehát naptej vásárlására, mindenképpen érdemes utánajárnunk, hogy az egyes termékeknek melyek az erősségei és melyek a gyengeségei - javasolják.

TOP10 gyereknaptej

Az árak 100 ml-re vonatkozó átlagárak!

Avéne Spray Enfant SPF 50+ - 8400 Ft Garnier Sensitive Advance Kids 50+ Spray - 5900 Ft Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5in1 50+ - 5800 Ft Vichy Capital Soleil Spray Fluide Enfants 50+ - 7800 Ft Bioderma Photoderm Kids Spray 50+ - 9200 Ft Weleda Children's sunscreen cream sensitive 50 - 5900 Ft dm Sundance Sun dance Sonnenspray 50 - 3900 Ft Astrid Kids tanning lotion spray sensitive 50+ - 4600 Ft La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics Brume Invisible SPF 50+ - 6600 Ft Ladival sun protection spray 50+ - 6100 Ft

A Tudatos Vásárlók Egyesülete az International Consumer Research and Testing (ICRT) nemzetközi szervezet tagja. Együttműködésük részeként most egy olyan teszt összefoglalóját közölik, amelyet külföldi partnereik publikáltak: a cseh dTest 2022 nyarán publikált eredményeiből vették át azt a 10, minimum 50 fakoros gyereknaptejet, mely Magyarországon is kapható.