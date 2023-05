Kötelező boltzárat rendeltek el: így változik a Lidl, Aldi, Spar, Penny és Tesco nyitvatartási ideje

Nem csupán a rokonlátogatás, vagy a wellness hétvége miatt kell rákészülnie a magyar családoknak május utolsó hétvégéjére. Mivel hétfő a pünkösd miatt munkaszüneti nap, a boltok nyitvatartása is változik. Arra viszont talán kevesebben gondolnak, hogy vasárnap is ünnepnap, ezért a három napos hosszú hétvége jó részén nem igen lehet majd bevásárolni. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Amennyiben most jönnél rá, hogy hiányzik valami az ünnepi ebédhez, a hétvégi üdüléshez, vagy a most épp Pünkösdre eső gyereknapra, érdemes jól meggondolni, mikor intézed el az utolsó bevásárlást. A bolti dolgozóknak is munkaszüneti nap lesz ugyanis a hosszú hétvége három napjából kettől, ezért pedig a nyitvatartások is megváltoznak majd az ünnep alatt.

Pünkösdkor a gyógyszertárak közül az ügyeletesek lesznek majd nyitva, ünnepi nyitvatartás szerint és lehet majd vásárolni a benzinkutakon és a legtöbb virágboltban, illetve újságosnál is. Ezen kívül a trafikok és újságosok jó része is nyitva lesz, a kisebb üzletek pedig tarthatnak nyitva, ha a tulajdonos, vagy annak családtagja ugrik be kasszázni. És hogy mi vonatkozik a nagyobb élelmiszerláncokra? Nézzük a részleteket.

Tesco Extra, Tesco hipermarketek, szupermarketek nyitva tartása a pünkösdi hosszú hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 05:00-21:30, 07:00-16:00, 07:00-18:00, 07:00-19:00, 07:00-20:00, 07:00-21:00, 08:00-18:00, 06:00- 22:00 óráig tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

A Tesco expressz boltok nyitvatartása a pünkösdi hosszú hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 05:00-21:30, 06:00-18:00, 07:00-18:00, 07:00-19:00, 08:00-20:00, 10:00-21:00 óráig tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

Lidl diszkontok nyitva tartása a pünkösdi hosszú hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 06:30-21:00, 07:00-21:00 óráig tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

ALDI diszkontok nyitvatartása pünkösd körül

2023. május 27-én, szombaton: 07:00-19:00, 07:00-20:00 óráig tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

CBA nyitvatartása a pünkösdi hosszúhétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 07:00-10:00, 07:00-11:00, 07:30-12:00, 07:00-13:00, 07:00-18:00, 08:00-13:00 óráig tartanak nyitva, de egyes üzleteknél ez eltérhet.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

Auchan áruházak nyitva tartása a pünkösdi hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 06:00-21:00, 07:00-20:00, 07:00-21:00, 08:00-19:00 óráig tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

A METRO áruházak nyitvatartása a pünkösdi hosszú hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 08:30-18:30, 08:30-19:00 tartanak nyitva.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

SPAR szupermarketek, INTERSPAR hipermarketek nyitvatartása a pünkösdi hosszú hétvégén

2023. május 27-én, szombaton: 06:00-19:00, 06:30-13:00, 06:30-14:00, 07:00-12:00, 07:00-13:00, 07:00-14:00, 07:00-17:00, 07:00-19:00, 08:00-16:00 tartanak nyitva, az üzletek jellegétől és az egyes üzletek szombati nyitvatartásától függően.

2023. május 28-án, vasárnap: ZÁRVA

2023. május 29-én, hétfőn : ZÁRVA

A zárvatartás nem érinti a DESPAR, illetve az OMV SPAR üzleteket. Ezek a boltok az egyes benzinkutak nyitvatartásának megfelelően lesznek látogathatóak.

Penny áruházak nyitva tartása a pünkösdi hosszú hétvégén: