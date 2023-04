Visszavonta világraszóló akcióját a Lidl: mitől ijedtek meg ennyire?

209 forintba fog kerülni a 2,8-as UHT tej ára a Lidlben április 27-től, ráadásul az eddigi 3 darab helyett egyszerre 24-et lehet majd vásárolni, amivel a diszkont gyakorlatilag eltörölte az eddigi szigorú mennyiségi korlátozást - hirdette a Lidl online akciós újsága egészen április 27-ig. Ma viszont, amikor élesedett volna az akció, a diszkont online elérhető szóróanyagából egyszerűen kikerült az akció. Pedig a Pénzcentrum tejpiaci kitekintése során már látni véltük: nem csak a világ számos pontján, de Magyarországon is meredek zuhanásban van a nyerstej ára, ami lehúzza majd a fogyasztói árakat is, ez pedig indokolttá tenné az akciózást, és a mennyiségi korlátozás lazítását.

Legújabb, április 27. és május 10-e közötti akciós újságjában hirdette a Lidl, hogy beszállítói partnereikkel együttműködve a 2,8-as UHT tejekből az eddig maximálisan vásárolható 3 darab helyett az akció időszaka alatt maximálisan 24-et lehet majd vásárolni. A korábbi napokban több hírportál által is közölt nagyszabású akciót viszont úgy néz ki, hogy visszavonta a Lidl. Ugyanis hiába lapoztuk át a mai napon az online elérhető újságjukat, abban most már nem szerepel a tejes akció.

Pedig ez olyan mértékű mennyiségi emelkedés lett volna, ami gyakorlatilag olyan, mintha megszüntetnék a termékből vásárolható mennyiségi korlátozást. Ne felejtsük el, a boltok szinte kivétel nélkül, nagyon hosszú ideje mennyiségi korlátozásokat foganatosítanak az árstopos termékekre, mondván, így tudják biztosítani, hogy mindenki vásárolni tudjon. Lenti képünkön az látszik, miként nézett ki a diszkont akciós kiadványa április 26-án, és miként fest most, április 27-én, előbbi a bal oldali kép, utóbbi a jobb oldali.

A bal oldali kélp április 26-i, látszik hogy itt a 21. oldalon még látható a tejes akció, a jobb oldali kép viszont már április 27-i, és itt a 21. oldalról már eltűnt az akció.

A literes tej ára ráadásul 209 forint lett volna, ami annyira alacsony, hogy ehhez hasonló átlagárat ennél a tejfajtánál utoljára 2006-2007 között láthatott a magyar lakosság, tehát idestova 17 éve - a KSH hivatalos statisztikái szerint.

A korlátozási szigor kapcsán érdemes visszaemlékezni, nem lett volna ördögtől való dolog a lazítás, hiszen a Tesco például március végén jelentette be, hogy megemeli a vásárolható mennyiségeket több árstopos termék esetén, így például náluk a 2,8-as UHT tejből 12 darabot lehet vásárolni. Erre a mennyiségre duplázott volna rá a Lidl, igaz egyelőre csak egy hétre, de most úgy látszik, ez is elmaradt.

Az akció mértéke viszont első látásra is nagyon megdöbbentő volt, mert azt már régóta tudni, hogy a boltok elég nagy veszteségeket szenvednek el az árstopal sújtott terméken. Ráadásul eddig pont az volt a jellemző, hogy rengeteg boltban legtöbbször pont azokból a termékekből lépett fel készlethiány, amik árstoposok voltak. Iparági források szerint ráadásul például a 2,8-as tej iránt sokszorosa a kereslet, mint korábban, a többi zsírtartalmú és ESL tejről egyértelműen erre terelődött a vásárlási kedv. Az akció visszavonásával kapcsolatban kérdéseinkkel megkerestük a diszkontot, amint válaszolnak, frissítjük a cikkünk.

Szerintünk az történhetett, hogy a promóció túl nagy volt, ezért a diszkontlánc inkább úgy döntött, ha eddig még hirdette is, a jövőben inkább nem fogja. Ezért került ki az online kiadványból az akció. Gyors áruházi csekkolásunk során pedig azt láttuk, hogy a bolti, nyomtatott szóróanyagok is mind eltűntek abból az üzletből, ahol voltunk. Az áruházi tájékoztatás viszont egyértelmű volt, a 2,8-as UHT tej valóban 209 forintba kerül, és tényleg el lehet belőle vinni 24 darabot. Fontos megjegyezni, hogy az áruházi akciózásnak komoly törvényi keretei vannak, nem lehet csak úgy visszavonni dolgokat. A Lidl eképpen valószínűleg teljesen törvényesen jár el, élesítette az akcióját, de most úgy tűnik, azt nem szívesen promózná tovább.

Mi történt a tej árával?

Azt már látni egy ideje, hogy a tejárak elkezdtek konszolidálódni, és az eddigi csúcsdrágulásból visszavéve, mind az 1,5, mind a 3,6-os tejek ára szép lassan elkezdett visszacsúszni a hatósági áras 2,8-as felé. Látva a változásokat, a Pénzcentrumon kíváncsiak voltunk arra, mi történt a tejek piacán az utóbbi hónapokban, úgyhogy az Agrárközgazdasági Intézet jelentését alapul véve megvizsgáltuk az olcsóbbodás lehetséges okait.

Az adatok alapján Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 204,43 forint/ kilogramm volt 2023 márciusában. A fehérjetartalom 0,01 százalékpontos és a zsírtartalom 0,03 százalék- pontos romlása, valamint az alapár 5 százalékos csökkenése mellett a nyerstej átlagára 6 százalékkal mérséklődött 2023 márciusában a 2023. februárihoz képest, de még mindig 46 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát.

A nyerstej kiviteli ára 132,56 forint/kilogramm volt 2023 márciusában, az előző havihoz képest 5 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva 14 százalékkal csökkent. A kiviteli ár 35 százalékkal elmaradt a termelői átlagártól. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 15 százalékkal bővült 2023 márciusában az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A grafikonon ráadásul látszik, hogy bár a csökkenés Magyarországon némileg később jött el, mint például az EU-ban vagy az USA-ban átlagosan, idén januártól már nálunk is meredeken lefelé száguldanak az árak. Az AKI PÁIR 2023. márciusi adatai szerint a tej és tejtermékek feldolgozói értékesítési árai is hatással volt a csökkenés:

a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej ára stagnált,

a natúr vajkrém és a tehéntúr ára egyaránt 1 százalékkal csökkent,

a 2,8 százalék zsírtartalmú zacskós friss tej, a natúr joghurt és az ömlesztett sajt ára egyaránt 2 százalékkal csökkent,

míg a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss tej ára 3 százalékkal mérséklődött,

miközben a tejföl és a kefíré 4 százalékkal, a trappista sajté viszont 11 százalékkal lett kevesebb.

Az Agrárgazdasági Intézet adatai szerint tehát egyértelmű, hogy a haza és gyakorlatilag az összes meghatározó külföldi országban a tejárak elképesztő zuhanásban vannak. Ha pedig ez a zuhanás nem áll meg, elképzelhető, hogy idővel még olcsóbb lesz az összes tej, és ezzel számos tejtermék ára is. Látva a mostani csökkenést, és a Lidl 209 forintos 2,8-as tejárát, az is elképzelhető, hogy a rajta lévő árstop június végéig való meghosszabbítása ér-e egyáltalán érdemi ármegvágást.