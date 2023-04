Válság ide vagy oda: erről nem hajlandók lemondani a magyar nők

A COVID-19 járvány kedvezőtlen gazdasági hatásai miatt a legtöbb vállalkozás az utóbbi években elérte a mélypontot. Aztán amikor a kis- és nagyvállalatok egyaránt elkezdtek végre kilábalni a világjárvány hatásaiból, egy új globális válság sújtotta a piacokat: az infláció. A teljes ellátási láncban - az áruk szállításától kezdve egészen a nyersanyagok beszerzéséig - megnövekedtek a költségek, a gazdasági szereplők pedig kénytelenek voltak árat emelni. Kérdés, vajon a szépségiparra is igaz mindez?

A szépségipar más iparágakhoz képest jobban viseli a globális gazdasági változásokat, és könnyebben megbirkózik az inflációba belefáradt fogyasztók érdeklődésének fenntartásával. A fogyasztók még mindig hajlandóak áldozni személyes megjelenésükre, ezért meglepő módon a szépségipari vállalatok jelentős negyedéves forgalomnövekedésről számoltak be, miközben más iparágak a COVID-járványt követően folyamatos hanyatlással küzdenek. A FOREO a világjárvány alatt is jelentős forgalomnövekedést tapasztalt, ami ugyancsak megerősíti, hogy a szépségipar ellenállónak bizonyult a gazdasági válság negatív következményeivel szemben.

"Más szépségápolási márkákhoz hasonlóan a COVID-járvány alatt mi is jelentős növekedést tapasztaltunk az online értékesítésben mind a saját oldalunkon, mind a kereskedelmi partnereink oldalain keresztül. Miközben a mindennapi élet javarészt visszatért a normális kerékvágásba, azt tapasztaltuk, hogy forgalmunk dacol az inflációs trendek begyűrűzésével. Úgy véljük, hogy sok fogyasztó fontolóra veszi a szépségápolási eszközökbe való befektetést, mivel ez egy költséghatékonyabb alternatívát jelent a szokásos, havi kozmetikai kezelésekhez képest. Egy készülék ára nagyjából két kezelés árának felel meg, és mivel napjainkban a háztartások költségvetése egyre szűkösebb, termékeink beszerzése összességében a kiadások csökkentését eredményezhetik anélkül, hogy az öngondoskodásban kompromisszumot kellene kötni" - mondja Vladimir Cuturilo, a cég kelet európai igazgatója.

Az elmúlt évtizedek során megfigyelhető, hogy a szépségipar hogyan dacol a recesszió következményeivel, sőt, az úgynevezett "rúzsindex" hatása is érvényesül, ami jelentős forgalomnövekedést eredményez az ágazatban. A rúzsindex egy olyan jelenség, amely a szépségipart példásan megkíméli a pénzügyi összeomlástól a válságok idején, és immunissá teszi mind a belföldi, mind a globális gazdasági nehézségekre. Azóta számos tanulmány készült a rúzshatás mögötti pszichológiáról, amelyek bebizonyították, hogy ha a jelenséget többfajta szépségápolási termékre alkalmazzák, akkor kimutatható, hogy

a recesszió begyűrűzése tartósan megnöveli a nők vágyát a szépségápolási termékek vásárlása iránt.

A fogyasztók hajlamosak arra, hogy más termékekről, például elektronikai vagy háztartási gépektől a szépségápolási ágazatba tartozó termékek felé tereljék a kiadásaikat. Ez a bőrápolási iparágat is magában foglalja: a kutatók elmélete szerint ugyanis a nők által vásárolt termékek minden olyan kategóriából kerülnek ki, amelyek növelik vonzerejüket a férfiak számára.

A legtöbb fogyasztó esetében igaz, hogy nem tud vagy nem akar kozmetikumok nélkül élni, mivel rosszabbul érzi magát, ha elhanyagoltan néz ki. Egy gazdasági visszaesés idején még az álláskeresők is törekednek arra, hogy kinézetükkel önbizalmat sugározzanak. A járvány a szépségiparban is változást hozott; a bőrápolás, a testápolás és a hajápolás kategóriák is 6%-os növekedést könyvelhettek el, míg az arcápolás kategória magasan vezető szerepet töltött be az eladásokban. Az otthoni szépségápolási termékek utáni kereslet nem csak az otthoni öngondoskodás elterjedésének köszönhetően nőtt meg a járvány ideje alatt, hanem a TitTok-on organikusan, vírusként terjedő tartalmak révén is.