Az elszálló árak miatt tömegével vásárolnak így a magyarok: tényleg rengeteget spórolhatnak

A magyarok 77%-a nyitott arra, hogy használt terméket vásároljon, és 64%-uk már vett is ilyen terméket a világhálón – mutatják egy friss reprezentatív kutatásának adatai, amelyet a március 18-ai Újrahasznosítási Világnap alkalmából készítettek. A ruhák és a számítástechnikai eszközök a legkelendőbbek ebben a kategóriában, de a használt könyvek is felkerültek a dobogóra a magyarok online vásárlói kosarában. Csehországban az e-kereskedelem egyik leggyorsabban növekvő és legnagyobb forgalmat bonyolító szektora a használtcikk piac, Magyarországon is jól járhat az a vállalkozó, aki használt termékeivel az online tér felé nyit.

A webáruházak létrehozásával és üzemeltetésével foglalkozó cseh hátterű cég arra volt kíváncsi, hogy a Csehországban szembetűnő trend, miszerint a lakosság jelentős része vásárol online használt termékeket, vajon igaz-e a magyarokra is. Kutatási adataikat az Újrahasznosítási Világnap (március 18.) alkalmából publikálták, amely a környezet védelme érdekében az újrahasználat és az újrahasznosítás fontosságára hívja fel a figyelmet. A friss felmérés eredményei alapján a magyarok is nyitottak a használt termékek online vásárlására: 64%-uk már eddig is vett ilyen termékeket a világhálón, és további 8% mondta, hogy biztosan fog a jövőben. A Shoptet kutatásából kiderül, hogy elsősorban nem a környezetvédelem, hanem a spórolás tereli a használt termékek vásárlása felé az embereket, a válaszadók 93%-a jelölte meg ezt motivációs tényezőként. A környezetvédelem kb. a megkérdezettek harmadánál (32%) fontos faktor, ötödét (22%) pedig a trendiség is ösztönzi erre, azaz az, hogy egyedi termékhez jusson.

Tovább nő a használt termékek piaca

Egy év alatt átlagosan 20%-kal nőttek a cseh használt termékeket árusító webáruházak megrendelései a kutatás adatai alapján. A cseh szakemberek becslései szerint ez a tendencia tovább emelkedik és a teljes szegmens további 10%-ot nőhet idén. Rédey Iván, a cseh központú Shoptet magyarországi vezetője a hazai piacot illetően is számottevő növekedésre számít. At adatok alapján Csehországban az e-kereskedelem egyik leggyorsabban növekvő és legnagyobb forgalmat bonyolító szektora a használtcikk piac. A használt termék lehetőség a pénzmegtakarításra, ugyanakkor a pénzkeresésre is. „Ez a szegmens lehetőséget jelenthet a hazai vállalkozóknak is. Tovább halad a használtcikk piac a digitalizáció útján, hiszen egyre több kiskereskedő dönt úgy, hogy fizikai üzlet mellett webáruházat is létrehoz vagy eleve már csak a világhálón működik” – mondta Rédey Iván.

A nők ruhákat, a férfiak kütyüket vesznek használtan online a leginkább

A kutatásban a motivációk mellett rákérdeztek arra is, hogy miket vásárolunk online használtan. A válaszok alapján leginkább divatcikkeket (47%), számítástechnikai eszközöket (43%), könyveket (39%) és szórakoztató elektronikai eszközöket (34%) keresünk a világhálón. Jelentősek az eltérések a nemek között. Az online használt termékeket vásárló nők jelentős része, 67%-a vett már divatcikket, 43%-a pedig könyvet. A férfiak körében pedig az elektronikai eszközök tarolnak: 53%-uk vett már pl. használt telefont, laptopot, tabletet, okosórát, fényképezőgépet vagy akár kamerát online, 43%-uk pedig TV-t, játékkonzolt, hangfalat vagy lejátszót stb.