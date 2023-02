Kiderült a nagy IKEA-titok: tényleg olcsóbbak a bútorok Ausztriában, mint Magyarországon?

Magyar tiktokker buktatta le a svéd bútoráruházat: több termék is jelentősen drágább átszámolva az osztrák üzletekben, mint Magyarországon.

A felhasználó egy Tiktok-videóban mutatta meg, hogy a cikkszámra rákeresve természetesen pontosan ugyanolyan termékeket vetett össze árban. Az eredmény döbbenetes: egy konyhai alsószekrénynél is ezer forintos különbséget lehet találni.

De ennél is durvább, ha az osztrék IKEA-webáruházban nagyobb termékeket nézünk: egy ruhásszekrény, vagy egy konyhai elem is akár több tízezerrel kóstálhat többet, mint a magyar üzletekben.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy az IKEA Magyarország a 2022-es pénzügyi évben 130 milliárd forint kiskereskedelmi forgalomról számolt be, amely közel 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az áruházakban 3,5 millió vásárlót fogadtak, az online vásárlás részesedése pedig 21,6% volt. Kiderült az is, hogy az infláció miatt az áruház áremelésre kényszerülhet 2023-ban, de hogy pontosan mikortól, azt még nem tudni.