Fontos dolog derült ki a magyarok vásárlási szokásairól: tévútra viheti őket a márkahűség

Többnyire hetekig beleássuk magunkat a témába, és csak hosszas mérlegelés után döntünk nagyobb értékű műszaki cikk vásárlásakor. Az ár és a funkciók mellett az energiatakarékosság fontosabb kritérium lett, mint valaha, felértékelődött a szolgáltatások szerepe, majdnem minden második ember pedig új termék vásárlása előtt inkább megpróbálja megjavíttatni elromlott készülékét – derült ki az egyik elektronikai üzletlánc friss reprezentatív kutatásából

Tudatosabb vásárlási szokásokra ösztönöz minket az elmúlt évek bizonytalansága – legalábbis erre enged következtetni a MediaMarkt legutóbbi kutatása. A fogyasztóknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell a kialakult piaci helyzethez, aminek következtében alapvető vásárlási szokások változtak meg az elmúlt években. Ezt tapasztalta Magyarország vezető műszaki áruházlánca is, ezért az Opinio Institute segítségével egy felmérésben arra kereste a választ, hogy mennyire változtak az elsődleges vásárlási szempontok, a vásárlók mennyire állnak tudatosan és felkészülten egy nagyobb értékű műszaki cikk beszerzéséhez, az eredményekről pedig a Tudatos Vásárlók Egyesületének véleményét is kikérte.

Nem a márka a lényeg, hanem a legjobb választás

A kutatás eredményei szerint a magyarok 73%-a csak nagyon megalapozottan, hosszas keresgélés után (38%), vagy a korábban használt termékkel kapcsolatos tapasztalatai alapján (35%) választ és vásárol új elektromos készüléket. A középkorú férfiak az átlagnál nagyobb arányban szánnak energiát az utánajárásra, tanulmányozásra, a diplomások körében pedig kiugró ez a hozzáállás (55%). Mindössze a megkérdezettek 4%-a tartja magát márkahűnek, így egyáltalán nem jellemző, hogy ragaszkodnak a már korábban bevált gyártóhoz. Mindezt alátámasztják a Tudatos Vásárlók Egyesületének tapasztalatai is, terméktesztjeiket túlnyomórészt férfiak böngészik, a nagyobb beruházások előtt akár több száz modell eredményeit is figyelembe véve.

Választási szempontok közül még mindig az árra vagyunk a legérzékenyebbek, ami csak fokozódott a gazdasági környezet hatására. Míg a MediaMarkt 2021-es kutatásában* a megkérdezettek 66%-a jelölte meg az árat, mint döntő szempontot vásárlásnál, addig ez idén januárban 74%-ra kúszott fel. A nők látszólag az átlagnál is jobban figyelnek a költésekre (79%), mint a férfiak (69%), a diplomások pedig kiemelkedő arányban vannak (81%). Területileg Közép-Magyarország a leginkább árérzékeny, a keleti és nyugati országrész valamivel kevésbé (70%).

Ár és a minőség nem mindig járnak kéz a kézben, a Tudatos Vásárló tesztek alátámasztják, hogy egy márkán belül nem mindig a legmagasabb árú végez az élen az összesített eredményekben. Ezért érdemes elsősorban modellt választani, és nem ragaszkodni egyetlen bevált márkához.

- tanúsítja az Egyesület tesztszakértője, Füves Eszter.

Az ár mellett azonban dominánsan megjelentek más szempontok is. Az eszközök funkciói (59%) továbbra is elsődleges alapjai a termék kiválasztásának, ugyanakkor, mivel jellemzően a nagy háztartási gépek az otthonok legnagyobb áramfogyasztói, az energiaválság hatására megjelent az energiatakarékosság, mint hasonlóan fontos kritérium (57%). „Terméktesztjeinkben a kezdetektől figyelembe vettük pontozáskor az energiahatékonyságot, ezt most kiemelten keresik és értékelik olvasóink.” erősítette meg a Tudatos Vásárlók tesztszakembere.

Szintén a fogyasztók fokozódó tudatosságát jelzi, hogy a szervizelési lehetőség és az alkatrész elérhetőség egyre nagyobb mértékben (36%) befolyásolja a döntéseiket, és egyértelműen felértékelődtek a kapcsolódó szolgáltatások is, úgymint a garancia, a beüzemelés, vagy a készülékbeszámítás lehetősége (32%). 2021-ben ezeket még csak 10% vette számításba döntési helyzetben, de ma már fontosabb, vagy legalábbis ugyanolyan fontos, mint például a termék márkája. A többféle csomagátvételi és fizetési lehetőség is meghatározza, hogy mit, mikor és hol vásárolunk, a keleti országrészben ezeknek az átlagnál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a fogyasztók.

Érezhető megnövekedett az igény a teljeskörű szolgáltatásnyújtásra, legyen szó garanciáról, beüzemelésről, javításról vagy adatátvitelről új készülék vásárlása esetén. Vásárlóink egyre többször keresik az olyan kényelmi megoldásokat, amelyek megkönnyítik az életüket. Ezért is bővítjük folyamatosan az elérhető szolgáltatásaink körét, időről-időre felmérve az aktuális szükségleteket.

– vélelmezte a kutatás eredményeit Szilágyi Gábor, a MediaMarkt Magyarország ügyvezető igazgatója.

Főként gazdasági okokból, de a műszaki cikkeknek is adunk második esélyt

A MediaMarkt arra is kíváncsi volt, hogy mennyire jellemző, hogy a készülék elromlása egyet jelent a készülék cseréjével, illetve, hogy mi történik a régi készülékkel az új beszerzése után. A válaszadók közel fele az azonnali készülékcsere helyett először mérlegeli a költségeket, és többnyire él a javíttatás lehetőségével (45%), amennyiben az költséghatékonyan megoldható. A 30-39 évesek körében a legmagasabb ez az arány (52%), a diplomások, illetve a megyei jogú városokban lakók az átlagnál nagyobb arányban nyilatkoztak ugyanígy. A költségek minimalizálása itt is inkább a nőkre jellemző, a férfiak nagyobb arányban részesítik előnyben egy új termék beszerzését meghibásodás esetén. Inkább gazdasági, mintsem környezettudatos megfontolásra utal a javíttatás gyakorlata a válaszadók közel egynegyedénél, akik csak akkor választják ezt a lehetőséget, ha nem engedhetik meg maguknak az új készülék vásárlását.

A régi gép elszállítása egyértelműen népszerű szolgáltatásnak számít, a megkérdezettek 38%-a nyilatkozott úgy, hogy ezt minden esetben kéri, amikor lehetséges. Az idősebb korosztály kiugró arányban (54%) preferálja ezt a megoldást. További 14% csak abban az esetben, ha beszámítják az újonnan vásárolt termék árába. A kor csökkenésével az elszállíttatási hajlandóság is csökken, illetve megjelennek más, főként anyagi szempontok is: a válaszadók egyharmada, ha működőképes, akkor inkább eladja vagy tovább ajándékozza a lecserélni kívánt készülékét. A legfiatalabbak több mint negyede viszont nem is hallott még az elszállítás lehetőségéről.