Ezeket az árukat veszi most mindenki a Lidlben, Aldiban, Tescóban: húsvétra teljesen kifogyhat a készlet

Várhatóan húsvét környékén okoz majd igazán komoly fejtörést a boltosoknak, hogyan teljesítsék a nagyobb árstopos készletezésre vonatkozó, múlt csütörtökön életbe lépett kormányzati előírásokat. A karácsonyi ünnepek, majd a szilveszter időszakában ugyanis a szokásosnál jellemzően több élelmiszert vásárolnak az emberek. Az új év elejére így kiürülnek a pénztárcák, januárban és februárban ezért visszaesik a fogyasztás – vélhetően ez az árstopos termékeket sem kerüli el - írja a Népszava.

A lap számára készített decemberi felmérés szerint a vásárlók több, mint háromnegyedével előfordult már, hogy nem tudott valamilyen hatósági áras élelmiszert megvenni a boltokban, mert hiány volt belőle. Az új kormányrendelet értelmében már a kereskedőknek akár kétszer akkora mennyiséget is készleten kell tartaniuk a hatósági áras termékekből, mint az árstop bevezetése előtti napi átlag. A jogszabály a „szükség esetén” és az „áruhiány elkerülése érdekében” kifejezéseket is tartalmazza, vagyis a szakma értelmezése szerint ha kétszeres lett a hatósági áras termékek iránt a vásárlói kereslet, akkor azt ki kell szolgálni, ha még nagyobb, azt már nem.

Az üzletláncokban a 2,8 százalékos UHT tejből tavaly jellemzően heti 2-3 millió liter közötti mennyiség fogyott, miközben egy évvel korábban 1,8 millió liter volt a legnagyobb eladott heti mennyiség, de jellemzően csak 1,2-1,4 millió liter kelt el. A szabadáras, 1,5 százalékos UHT tejből viszont heti 2-2,5 millió liter körüli mennyiség fogyott tavaly, míg 2021-ben 2,5-3 millió liter. Az árstop erőteljesen átformálta tehát a vásárlói szokásokat, a 2,8 százalékos tejből kétszeres mennyiséget vittek az emberek, míg a 1,5 százalékosból kicsit kevesebbet.

Az AKI adatai szerint a gyártói márkás, 1,5 százalékos UHT tej fogyasztói ára január első hetében 613 forint volt az üzletláncokban, a 2,8 százalékosé viszont csak 315 forint. Az áruházláncok korlátozásai ellenére a vásárlók igyekeznek is bespájzolni belőle, hiszen hónapokig is elálló termékről van szó. A bökkenő csupán az, hogy a tejtermelők nem tudnak a megnövekedett igényekhez alkalmazkodni, nem tudnak több tejet kifacsarni a tehenekből. Ugyanez igaz a cukortermelésre is, de a tyúkok sem tudnak vezényszóra több tojást tojni. A csirkemell és a sertéscomb esetében pedig az is nehezíti a helyzetet, hogy az állat egyéb testrészeit is el kellene adni, nem lehet pusztán csak mellből vagy combból növelni a termelést, a többiből pedig nem. A kereslet viszont csak a hatósági áras részek iránt nőtt meg.