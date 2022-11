Elképesztő sorok kígyóznak a tűzifáért: van, aki már jövőre is bevásárolt

Rengeteg tűzifát vásároltak már a magyarok, de a kereslet most már csökkenő tendenciát mutat.

Utolérték magukat a tűzifaárusok, a több tízezer köbméternyi megrendeléseket mára teljesíteni tudták - írja összegző cikkében a Magyar Nemzet. A lap hozzáteszi azt is: a beszerzés sokaknál annyira sikeres volt, hogy már a jövő évre előre is többen vásárolnak.

Az Agrárminisztérium azt kéri a lakosságtól - éppen a felhalmozás miatt - hogy aki megkapta értesítését az átvehető tűzifáról, az amilyen hamar csak tudja, vegye is át vagy szállíttassa el, hogy zökkenőmentes legyen a többi vásárló kiszolgálása. Ezzel segítjük azokat, akik a megrendelt tüzelőt már az idén felhasználnák, és nem előre vásárolnak.

A tárca beszámolójában meglepő dolgot is elárult: olyan is van, aki megrendeli a tüzifát, végül azonban mégsem kéri. A lemorzsolódás viszont nem számottevő, a legtöbben komolyan gondolják a dolgot, ráadásul még akkor is kitartanak a vevők, ha hosszabb a várakozási idő a megszokottnál.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

