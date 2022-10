Mi folyik a magyar boltokban? Még Spanyolországban is olcsóbb a kenyér, mint nálunk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem lehet hozzászokni ahhoz, hogy napról napra egyre többet kell fizetnünk a boltok kasszáinál. A KSH legfrissebb adatai szerint brutálisan kilőttek az árak, ezt mi is érezzük napról napra. Bár nem vagyunk egyedül a problémával, hiszen a többi európai országban is elszabadulóban van az infláció - azonban nem ilyen tragikus módon, mint nálunk. Korábban Svájcból, most pedig Spanyolországból kaphattuk a híreket: még a turista paradicsomban is olcsóbb kaját venni, mint egy átlagos magyar boltban.

Nem csak Magyarországot, egész Európát, sőt az egész világot sokkolja a mostani infláció: persze más-más mértékben. Egy friss Tik-Tok videó szerint, amit egy Spanyolországba látogató magyar készített, a kinti szupermarketek árai szinte felét teszik ki a magyar áraknak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mostani árfolyamon számítva, a 3 darab baguette a barcelonai Carrefourban 1 euró, azaz 410-420 forint. A teljeskiörlésű 820 grammos szeletelt kenyér 60 cent, egy nagy zacskó chips nagyjából 500 forint, 1 euró pedig az egy literes kiszerelésű multivitamin ital. @tomka_janos ♬ eredeti hang - tomka_janos A hazai boltokban ezek a termékek sokkal többe kerülnek. Egy akciós újságot lapozgatva a hasonló termékeket kerestünk. A hazai Tesco-ban a 115 grammos baguette darabja 329 forint, az 500 grammos szeletelt félbarna kenyér 599 forint, a családi kiszerelésű chips 455 forint, míg egy liter gyümölcslé 899 forintba kerül. A Spanyolországban vásárló fiatalok fagylaltot is vettek, a Calippo Max Super Mix 5 darabos gyümölcsfagylalt 1 000 forint, ez nálunk 2 149 forintba kerül, míg 4 csokoládés fagylalt dobozban 1,16 euró, tehát 500 forint, nálunk a hasonló kiszerelésű tölcséres fagylalt 1400 forintnál kezdődik. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) A KSH legfrissebb jelentése szerint, amiben már a rezsiemelés helyt kap, az éves infláció mértéke szeptemberre meghaladta a 20 százalékot. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy átlagosan csaknem mindenfajta termék és szolgáltatás ára a negyedével növekedett hazánkban tavaly szeptember óta. Korábban hasonló számításokat kaphattunk egy svájci boltból is, ahol 30 darab tojás 5 frankba került, azaz mostani árfolyamon számolva 2145 forint, tehát darabja 71 forint. Itthon a Lidlben október 7-én 97 forint volt darabja, 30 vásárlása esetén, de azóta 120-130 forintos darabárral is találkozhattunk már.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK