Eltűnhet a boltok polcairól a magyarok nagy kedvence: horroráron lehet majd csak hozzájutni

Nagy bajban vannak az olasz gazdaságok, többüknek okoz most gondot a termés feldolgozása a termelési költségek elszállása miatt. Az energiaválság pedig elérte a hazai konzervipart is, a gondokat pedig súlyosbítja az aszály következtében kiesett termésmennyiség.

Eltűnhetnek a boltokból az olasz ételkülönlegességek - írja a Magyar Nemzet. Az egész Európát sújtó energiaválság súlyos terhet ró az ágazatra, az elszálló költségek miatt az olasz gazdaságok 13 százaléka kritikus, bezárásközeli állapotban van, minden harmadik pedig veszteségesen üzemel. A műtrágya ára 170 százalékkal, a takarmány átlagosan 90 százalékkal, a dízel 129 százalékkal, az öntözéssel kapcsolatos költségek pedig mintegy 300 százalékkal emelkedtek az elmúlt hónapokban. A feldolgozóiparnak is komoly érvágást jelent az áremelkedés: az üvegek ugyanis a tavalyihoz képest 30, a konzervdobozok 60, a műanyag csomagolóanyagok pedig 70 százalékkal drágultak.

A helyzet az előttünk álló hónapokban tovább romolhat, s előfordulhat az is, hogy az európai háztartásoknak nélkülözniük kell a legkedveltebb olasz élelmiszereket - írja a lap. Könnyen megeshet, hogy a különböző zöldségkészítményekből, szószokból, gyümölcslevekből, étolajakból, paradicsompüréből és borból is kevesebb készülhet idén a déli országban, a termékek ára pedig meredek emelkedésnek indulhat. A kereslet csökkenése már az olasz piacon is érzékelhető: az olasz vásárlók 51 százaléka számít arra, hogy a következő hónapokban vissza kell fognia az élelmiszerre fordítandó kiadásait, 18 százalékuk pedig inkább rosszabb minőségű, olcsóbb árut választana a megszokott termékek helyett.

A költségnövekedések a hazai konzervipart sem kímélik, az aszály pedig csak súlyosbítja a válságot. A terméskiesés miatt annyi kapacitás maradt kihasználatlanul az ágazatban, ami már az üzemek eredményes működését veszélyezteti. Sebesta Péter, a Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség elnöke szerint az áremelések hazánkban is elkerülhetetlenek, a drágulás várhatóan a keresletet is visszafogja majd.