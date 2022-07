Horror a magyar a piacokon: már most lélektani határon mozognak a gyümölcsárak

Az aszály komoly károkat okoz Magyarországon a sárgabarack termésben, ez pedig már most visszaköszön az árakban, sok helyen már 1000-1200 forintba kerül a barack kilója.További rossz hír, hogy a meggy kilója is elérheti az 1000 forintot a piacokon.

Az őstermelők szerint bajba kerülhetnek a gazdák, ha nem jön a kiadós eső napokon belül. Erre kevés esély van, a legfrissebb előrejelzések szerint a hét második felében visszatér a kánikula, csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar az országban.

Már most érződik, hogy az aszály miatt drágább a barack, a legtöbb helyen 1000-1200 forintba kerül a barack kilója. Az elszabaduló árak miatt egyre népszerűbbek az úgynevezett Szedd magad akciók, Csikvándon például 600 forintért lehet szedni egy kiló sárgabarackot, számolt be róla a Tények. A meggyért is sokat kell fizetni, az egyik szombathelyi piacon 1000 forintba kerül ennek a gyümölcsnek a kilója. Budapesten pedig csaknem 900 forintba kerül a meggy kilója.