Még mindig megéri a nagybevásárlást Romániában intézni? Fordult a kocka, erre kevesen számítottak

Az elmúlt években már-már megszokottá váltak az olyan hírek, hogy a román-magyar határon lévő Biharkeresztesről bevásárlójáratok indulnak a nagyváradi Auchanba. 2020-ban még buszjáratok is indultam, hogy minél könnyebben meg lehessen oldani a nagybevásárlást. Azóta viszont fordult a világ, és a jelek szerint már nem feltétlen éri meg a határon átkelni hetente, írta meg a Telex.

A határmenti bevásárlóturizmus mára már kétirányúvá vált, hála a kormány által bevezetett árstopnak: nem csak néhány alapvető élelmiszer, de a 95-ös benzint is olcsóbban lehet megvenni nálunk, mint a románoknál. Így érthető, hogy mostanra már hozzánk járnak át tankolni a magyar-román határ mentén élők, sőt sok élelmiszert is inkább nálunk szereznek be.

A Telex ugyanazon a napon vizsgálta meg a debreceni és a nagyváradi Auchan kínálatát. A tesztből kiderült, hogy mára már egyáltalán nincsen nagy különbség a bevásárlások árai között, hiszen Debrecenben ugyanaz a kosár 15606 forintba került, míg a nagyváradi áruházban 14902 forintot fizettek összesen. Ebből pedig látszik, hogy már rég nem éri meg ekkora távokat megtenni. Hiszen, ha Nagyváradig vándorlunk még az útiköltségért is extrát kell fizetnünk.

Viszont, ha részletesen vizsgáljuk a két bevásárlókosarat, akkor tisztán látszik, hogy kiugró különbségek vannak az árak között. Nagyváradon a húsok és a mirelit termékek voltak jóval drágábbak, valamint a tonhal és a krumpli is többe került, mint nálunk. A tartós élelmiszerek viszont sok esetben 500-600 forinttal is többe kerülhetnek nálunk, mint Romániában.