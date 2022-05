Újabb multi hódítja meg Magyarországot: új márkák is előrhetőek lesznek hazánkban

Megérkezett Magyarországra a Zalando, ami a cég közleménye szerint a divatvilág kedvelt és keresett márkáit hozza el a magyar vásárlók számára is, miközben növekedési lehetőséget teremt a már meglévő és új márkák, valamint a kiskereskedők számára.

A Zalando ma Magyarországon is megnyitotta kapuit a vásárlók előtt, akik ezzel a hazai piac legnagyobb termékkínálatához nyertek hozzáférést. A magyar vásárlók több mint 1700 márka 350 ezernél is több terméke közül válogathatnak az adidas, Nike, Bershka, Tommy Hilfiger márkáktól kezdve a Hugo Bosson és a Guessen át egészen Karl Lagerfeld, Michael Kors és a Moschino divatos darabjaiig. A webshop kínálatában számos olyan márkával találkozhatnak a vásárlók, amelyek korábban nem voltak elérhetők a magyar piacon. A széles választékon túl az ismertebb kényelmi szolgáltatásokat is igénybe vehetik majd a hazai vásárlók, úgy mint az ingyenes házhoz szállítási szolgáltatást, a rendelést követő 100 napig díjmentes termékvisszaküldési lehetőséget, emellett a vásárlást megelőzően és azután is elérhető magyar nyelvű ügyfélszolgálatot

A GLS-sel való együttműködésnek köszönhetően a vásárlók a rendeléstől számított 3-5 napon belül kézhez vehetik rendeléseiket, akár a házhozszállítást, akár a több mint 1200 átvételi pontból és 250 csomagpontból álló hálózatot választják. A rendelések visszaküldését futár igénybevételével, vagy a több mint 1100 visszaküldési ponton történő leadással is intézhetik. A felhasználók kényelmének érdekében a szolgáltatás várhatóan további kézbesítési lehetőségekkel bővül a következő hónapokban. Az oldalon a vásárlók készpénzes utánvéttel, bankkártyával, Paypal használatával és előrefizetéssel is rendezhetik rendeléseiket.