Óriási bírságot kaphatnak ezért jövőre a boltok: befellegzett a kamu akcióknak?

Május végétől a kereskedelmi engedmények bejelentésekor minden esetben fel kell tüntetni a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Az ügyeskedő üzletek, webshopok a továbbiakban tehát nem kerekíthetik mutatósabbra kedvezményeiket úgy, hogy az akció előtt rövid időre feltornázzák áraikat.

A fogyasztók hiteles tájékoztatása érdekében uniós irányelv alapján módosul az árfeltüntetés részletes szabályairól szóló rendelet. A 2022. május 28-ától alkalmazandó előírások egyértelműsítik, hogyan jelezhetik a kereskedők a leértékelések mértékét hirdetéseikben, a kirakatban, polcokon, katalógusokban, honlapjukon.

Az árcsökkentés bejelentésekor forintban meg kell jelölni a korábbi, kiinduló árat. E bázisérték kötelezően a vállalkozás által az akció indítása előtti, harminc napnál nem rövidebb időszakban alkalmazott legalacsonyabb ár. Az új szabályok megszüntetik azt a gyakorlatot, hogy a kereskedő egy-egy akció előtt átmenetileg megemeli a termék árát, majd ebből a feltupírozott összegből biztosít feltűnően sok százalékos engedményt. Az előírás a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, tehát pl. élelmiszerekre nem vonatkozik.

2022-ben több szabályváltozással erősödnek a vásárlók jogai a jótállás-szavatosságban. Bírságolási lehetőséggel bővülnek a hatóságok jogosítványai a kettős minőség elleni küzdelemben. E sor egészül ki az alibi akciózás kiszűrésére alkalmas új rendelkezéssel.

„A fogyasztóvédelem év végi vizsgálatának első három hetében közel 500 vizsgált üzlet hat százalékánál talált kifogásolnivalót az akciós egységárak feltüntetésében. Az állandó hatósági jelenlét mellett a tudatos vásárlók maguk is sokat tehetnek azért, hogy ne dőljenek be az átlátszó megtévesztéseknek. A mézesmadzagnak szánt álkedvezményeket nemcsak online böngészés közben, hanem a boltba becsábulás előtt is pillanatokon belül leleplezhetjük, ehhez elég egyetlen árösszehasonlító oldalt megnyitnunk okostelefonon. A fogyasztóvédelem az újévben új területekre terjeszti ki vizsgálati programját: 2022-ben alapos ellenőrzésekre számíthatnak egyebek mellett a gyorséttermek, esküvői ruhaszalonok és zálogházak is" - mondta Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.