Rengetegen magyar kap használt ajándékot karácsonyra: egy kutatás szerint ez áll a hátterében

Nem csak vadonatúj termék okozhat örömet karácsonykor, hanem egy régi könyv, ékszer, társasjáték vagy akár egy művészeti alkotás is, amely az évek múlásával egyre értékesebb lesz. Az egyik apróhirdetési oldal karácsonyi kérdőívére válaszoló felhasználók több mint 80 százaléka nyitott arra, hogy a piactéren vásároljon valamilyen vintage, használt vagy antik darabot karácsonyi ajándéknak.

A Vatera december második hetében saját felhasználói körében végzett kérdőíves felmérést a használt termékek karácsonyi ajándékként való elfogadottságáról. A kutatás eredményei szerint a felhasználók több mint 80 százaléka volt nyitott arra, hogy vintage, használt, vagy antik darabot vegyen valakinek karácsonyi ajándékként az online piactéren, és csak a válaszadók kevesebb mint ötöde tartotta ezt kizártnak. Összességében csaknem minden második válaszadó (49 százalék) tervezi, hogy a felületen vásároljon új vagy másodkézből származó karácsonyi ajándékot.

A másodkézből származó termékek közül karácsonyi ajándékba a legnagyobb arányban könyvet (16,2 százalék), antik művészeti alkotást/régiséget (14,7 százalék), műszaki cikket (11,5 százalék), játékot (10,3 százalék), illetve ruházati cikket és divatkiegészítőt (8,9 százalék), valamint ékszert, órát (8,2 százalék) terveznek beszerezni a portálról az online kérdőív kitöltői. Nagy arányban (46,1 százalék) jelezték a válaszadók azt is, hogy kézműves, vagy kis szériában gyártott karácsonyi ajándékok beszerzését tervezik online.

Csaknem minden második (49,5 százalék) felhasználó elképzelhetőnek tartja, hogy januárban a neki esetleg nem tetsző ajándékokat ugyancsak az aukciós portálon kínálja majd eladásra.

Környezettudatosság miatt hódítanak a nem új termékek

Az, hogy egyre többen másodkézből származó terméket adnak karácsonyi ajándéknak, egyáltalán nem magyar sajátosság, és nem az esetleges spórolás, hanem a környezettudatosság eredménye.

Ez nem véletlen, hiszen a Stockholm Environment Institute megbízásából készült kutatás szerint karácsony három napja személyenként átlagosan 650 kilogrammnyi extra szén-dioxid-kibocsátást generál, összesítve az ajándékvásárlást, a rokonlátogatást, a karácsonyi díszvilágítások használatát, illetve az ünnepi étkezéseket Ez önmagában egy átlagember évi átlagos karbonlábnyomának 5,5 százaléka. A 2007-es kutatás eredményeinek publikálása óta a karácsonyi ajándékként is népszerű okostelefonok, táblagépek, viselhető okoseszközök forradalma is lezajlott, így még fontosabbá vált, hogy amilyen termékből csak lehetséges, ne vegyünk újat.

Milyen second-hand dolgokat menő ajándékba adni?

A portálon egy sor olyan termékkategória van, amely napjainkban reneszánszát éli: például egy működőképes vintage lemezjátszó ugyanúgy frappáns ajándék lehet, mint az ajándékozott személy kedvenc előadójának vinylen kiadott albuma. Annak érdekében, hogy a megajándékozott fél ne lepődjön meg, ha nem bontatlan, lefóliázott terméket talál a csomagolás alatt, érdemes a mellé tűzött kártyán, vagy élőszóban jelezni, hogy miért épp az adott vintage, antik tárgyra esett a választás - így elkerülhetők az esetleges félreértések.

Az online piactéren beszerezhetők akár ötvenévesnél is régebbi karácsonyfadíszek, patinás mesekönyvek, retró játékok és antik ékszerek is. Sokan azért vásárolnak régi bútorokat, hogy saját maguk újítsák fel ezeket, de készen is lehet rendelni jó állapotú klasszikus bútorokat és dekorációs célokra felhasználó tárgyakat, amelyek DIY átalakításához tippekkel is szolgál karácsonyi oldalán az aukciós oldal.