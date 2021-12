Ezek a legkeresettebb karácsonyi ajándékok idén: nincs új a fa alatt?

A korábbi években is igaz volt, hogy decemberre számos ajándéktermék eltűnik a kínálatból, de ez a trend a koronavírus-járvány miatt idén még inkább felerősödött. 2021-ben a Harry Potter, a Jóbarátok, a Star Wars és a Minecraft mellett A nagy pénzrablás a legnagyobb sláger a licencek tekintetében Belényesi Tamás szerint. Mint mondta, tavalyhoz képest újdonság, hogy vicces maszkokat kevésbé keresnek az emberek, ugyanakkor a világ legerősebb chilijének tartott Carolina Reaperért megőrülnek a vásárlók. A szakértő szerint a rendelést azért sem érdemes halogatni, mert többek közt a globális ellátási lánc akadozása csúszásokat eredményezhet a szállításokban.

Az e-kereskedelemben a közhiedelemmel ellentétben nem a december, hanem a november a legerősebb hónap évről évre, ami egyben azt is eredményezi, hogy az év utolsó hónapjára és az év végéhez közeledve beszűkül a kínálat, kevesebb ajándékból lehet választani karácsonyra. A nagykereskedőknek nincs is ellenszere, mert már februárban megrendelik a karácsonyi készletet, így azokat már nehezen tudják utánrendelni, ezért a legnépszerűbb termékek extrém esetben akár már szeptemberben pótolhatatlanul kifogyhatnak.

Maszkok már nem kellenek, a Harry Potter még mindig megy

Belényesi Tamás közölte, az eddigi tapasztalataik alapján vannak olyan örökzöld ajándéktárgyak, melyek minden karácsonykor nagy népszerűségnek örvendenek, de idén felfedezhetünk új belépőket is a keresleti lista élmezőnyében.

Nem meglepetés, hogy a licences bögrék rendkívül kelendőek, de ugyanez elmondható a köntösökre, papucsokra egyaránt. Szintén évek óta hatalmas az érdeklődés a társas- és kártyajátékok iránt, amelyek az ünnepekkor összehozzák a családot vagy a baráti társaságot. Emellett idén is sokan keresik a forró csoki, tea jellegű termékeket, az adventi naptárakat és az alkoholos édességeket is

– fogalmazott a beststuff.hu ügyvezetője. Érdekességként említette, hogy tavalyhoz képest jóval kevesebb vicces maszkot vásárolnak a fogyasztók, részben azért, mert belefásultak a járványhelyzetbe, részben pedig azért, mert valószínűleg már mindenki beszerezte magának mostanra a számára leginkább tetsző darabot.

Izgalmas még a top termékeket illetően, hogy váratlanul sokan rendelik a világ legerősebb chilijének tartott Carolina Reapert is, ami túlzás nélkül az idei karácsony egyik slágerterméke lett.

A szakértő szót ejtett arról is, a licencek közül a Harry Potter hagyományosan az egyik legkeresettebb, de az idén kijött új rész miatt és mert a streaming szolgáltatók felvették a kínálatukba, a Jóbarátok is ismét nagy kedvenc lett, ahogy a Netflixen futó nagysikerű sorozat, A nagy pénzrablás is. Hozzátette, a Star Wars és a Minecraft csipetnyit sem veszített népszerűségéből a tavalyi karácsonyhoz viszonyítva.

Egy napot sem érdemes várni a rendeléssel. A Black Friday már a múlté, ezután a cégek már jellemzően nem állnak elő különösebb extra akciókkal. Mindemellett a kínai gyárbezárások, energiaellátási problémák, a konténerhiány és a globális ellátási lánc folyamatos akadozása némi bizonytalanságot teremt az áruellátásban ebben az időszakban. Mindemellett belföldön is hatalmas mennyiségű csomagot kezelnek a futárszolgálatok. Így ha biztosra akarunk menni, cselekedjünk mihamarabb

– javasolta.