Indul a karácsony előtti roham az üzletekben, plázákban: ezt kérik a boltosok a vásárlóktól

Nem vetette vissza a lakossági fogyasztás novemberben felpörgött lendületét a szombat óta újra érvényes maszkviselési kötelezettség, a boltokban a múlt hét végén is a megszokottnál többen vásároltak – derül ki az iparági tapasztalatokból. A bronz-, ezüst-, aranyvasárnapi nagyobb forgalom, a Mikulás-napi akciózás, a karácsonyi ajándékvásárlási roham közeledte miatt egyre nagyobb tömegre lehet számítani - ez pedig a vevők és a dolgozók részéről is fokozott figyelmet követel, hiszen a járvány negyedik hulláma még mindig felfutóban van.

"Mindenhol tele vannak az áruházak, nem fogyatkoztak meg a vásárlók a maszkkötelezettség miatt, legfeljebb olyanok mulasztották el viselni az első napokban, akik elfelejtették vagy nem követték figyelemmel az új szabályt, ezért nem volt náluk a maszk. A boltosok kérésére mindenki együttműködött" – mondta el Bubenkó Csaba, az Együtt.hu munkavállalói érdekképviselet elnöke a Magyar Nemzetnek. Hozzátette: már a rendelkezés előtt már többen önként is viseltek maszkot az üzletekben, azonban mostanra úgy felfutott a járvány, hogy ennél is több óvintézkedésre van szükség.

A szakember a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében a következőket tanácsolta a vásárlóknak:

A családok álljanak át a praktikus, célirányos vásárlásokra. Egyre közeledünk a karácsonyhoz: jön a bronz-, ezüst-, aranyvasárnapi nagyobb forgalom, a Mikulás-napi akciózás, a karácsonyi ajándékvásárlási roham, vagyis számolni kell a tömegek jelentette kockázatokkal. Az oltások felvétele mellett ezért rendkívül fontos megint a megfelelő távolságtartás, a családonként egyszemélyes, gyors beszerzés az előre megírt bevásárlólista alapján, emellett töltsünk minél rövidebb időt a zárt terű helyeken.

A szakszervezet elnöke szerint idén sokkal lendületesebbek a vásárlások az üzletekben, és hogy ez így is maradhasson egészen karácsonyig, elengedhetetlen a fokozott figyelem a vevők és a dolgozók részéről. Bubenkó Csaba arra is, hogyan lesznek nyitva a boltok szenteste. Úgy tűnik, ahogy a korábbi években, most is lesz olyan üzlet, amelyik délig lesz nyitva szenteste napján, lesz, amelyik délután kettőig és olyan is akad majd, amelyik ki sem nyit aznapra.