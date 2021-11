Lecsapott a drágulás a boltokra: ez kerül többe most a Lidlben, Aldiban, Pennyben

Régóta ígérik, hogy a tartós drágulás elérheti az alapélelmiszereket, azonban ez a folyamat lassan éri el a szupermarketeket, diszkontokat. Most viszont úgy tűnik, bekövetkezett, amitől tartottak a vásárlók: a liszt után elérte az áremelkedési hullám a többi élelmiszert is.

Legkésőbb tavasz óta bizonyosan számítani lehetett arra, hogy az általános infláció legkésőbb ősszel az alapvető élelmiszerek konkrét bruttó fogyasztói árában is megjelenik - írja a G7. Ez most valósággá vált, és néhány terméknél egészen durva, évek óta nem látott mértékben. A lap szerint a liszt egy hónap leforgása alatt 34 százalékkal drágult: a legolcsóbb BL-55-ös eddig az Aldiban, Lidlben, Pennyben és Tescóban is 119 forint volt, most azonban már 159. A napraforgó étolaj ára már jó ideje folyamatosan megy fel az egekbe, ám úgy tűnik, hogy nincs megállás, literjét most már nem lehet megkapni 550-640 forintnál olcsóbban, a Penny Marketben és a Tescóban egyetlen hónap alatt több mint 10 százalékkal drágult.

A cukor ára már régóta kilónként 219 forint volt szinte mindig és mindenhol, most azonban 239-249-re ugrott, azaz 9-14 százalékkal drágult. A rögös túró legolcsóbb verziója kilónként mindenhol egységesen 918 forint volt már nagyon régóta, most azonban hirtelen mind a négy boltban egyszerre 978 forintra nőtt. A friss ESL és a tartós UHT tejek esetében is változás történt: általános tapasztalat szerint a 1,5 százalékos UHT tej volt a legolcsóbb, és bár ez most is igaz a termékre, 2020 januárjában még 159 forint volt literenként, és egészen idén szeptemberig három diszkontláncban nem is ment 169 forint fölé. A Tesco azonban már szeptemberben emelt 179 forintra, az Aldi és a Penny Market pedig októberben már 185 forinton járt. Csak a Lidl tartotta a 169 forintot, ám ez nem valószínű, hogy sokáig így maradhat.

A 1,5 százalékos ESL tej 189 helyett már egységesen 205 forintba kerül (az emelés itt is egyszerre valósult meg, és ugyanakkora volt), a 2,8-as verziónál pedig 205-209 forintról léptek a boltok 219 forintra. A tejeknél tehát egyik hónapról a másikra 5-8 százalékos áremelkedést tapasztaltunk (ami ez esetben egyenlő az éves változással is, hiszen egy évig nem emelkedett az ár, most viszont megugrott). A tejföl kilója az egy hónappal korábbi általános 680 forintos szint helyett már a legtöbb boltban 710 forint felett jár.

A liszt, a cukor és a tej pedig olyan élelmiszeripari alapanyag, amelynek drágulása sok más, ezekből készülő terméket is magával ránthat.