Brutális eső mossa el az egész országot: kemény hidegfront jön

Hétfőn még napos idő várható, majd kedden hidegfront érkezik megélénkülő széllel, és egyre többfelé várható eső, zápor, zivatar. Csütörtök reggelre csökken a felhőzet, és visszatér a napsütés, de a hőmérséklet csúcsértéke kissé visszaesik, 20-24 Celsius-fok körül alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből

Hétfőn a fátyol-, majd a déli óráktól képződő gomolyfelhők mellett napos idő valószínű. Északkeleten, keleten fordulhat elő néhol zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, több helyen - főként a Dunántúlon - megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-28 fok között várható.

Kedden az erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett főként az északi vidékek fölött vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, és egyre többfelé várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt főleg az északi tájakon, később már másutt is. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti, ezektől függetlenül elsősorban az ország déli felén élénkül meg több helyen a nyugati szél, amely a nap folyamán észak felől egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul. A minimum-hőmérséklet 10-17 fok között alakul. Délután általában 22-28 fok közötti értékekre kell készülni, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Szerdán északon vastag és zárt felhőtömbök boríthatják be az eget, csak rövid napos időszakokkal, míg délen több napsütés ígérkezik. Az ország több pontján kell számítani esőre, záporesőre, főleg délen zivatarra, és főként utóbbiak környezetében fordulhatnak elő átmenetileg erős széllökések. Ugyanakkor zivataroktól függetlenül is sokfelé megélénkül a már a legtöbb helyen északi, északkeleti irányú szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 9-15 fok között alakul. A csúcsérték általában 15-21 fok között várható, de délen, délkeleten ennél egy-két fokkal melegebb is lehet.

Csütörtök reggelre csökken a felhőzet, napközben már általában sok napsütésre lehet készülni, csupán délkeleten, keleten lehet több a felhő. Kis számban záporok, zivatarok is csak arrafelé fordulhatnak elő. Nagy területen megélénkül az északi, északkeleti szél, elsősorban zivatarok környezetében átmeneti erős lökések is előfordulhatnak. A hajnali 5-12 fokról 19-24 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken a fátyolfelhők és a gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés valószínű, néhol zápor, zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. Hajnalban 5-12, délután 20-24 fok várható.

Szombaton sok napsütésre, kevés felhőre kell számítani, csapadéknak kicsi az esélye. Időnként élénk lökések kísérhetik a északnyugatira forduló szelet. Hajnalban 6-13, délután 20-24 fok várható.

Vasárnap a sok napsütést csak kevés felhő zavarhatja, csapadéknak kicsi az esélye. Az északnyugati szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 8-14, délután 20-25 fok között valószínű.