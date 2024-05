Kemény időszak vár a magyar családiház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen tető van a házán

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 18. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött

Május 1-jével veszi kezdetét a hazai viharszezon, az év azon szakasza, amelyben a legnagyobb eséllyel fordulnak elő különösen heves viharok. Az augusztus 31-ig tartó időszakban évente sok tízezer, egy-egy különösen viharos évben akár a 100 ezret is meghaladó számú viharkár keletkezik a hazai biztosítók adatai alapján. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek voltak az elmúlt évek legsúlyosabb viharidőszakai, melyek a leggyakoribb és a legdrágább viharkárok, valamint kitérünk arra is, hogy mit tehetünk ezek megelőzése érdekében.

Áll a bál a május 6-án kezdődő érettségi körül: hihetetlen nagy hibát vétettek a feladatlapokkal

A 2024-es év jelentős újdonságokat hoz az érettségi vizsgákban is. Az új Nemzeti Alaptanterv (NAT) alapján összeállított feladatsorokat kapnak idén a diákok, ami komoly változásokat jelent a vizsgák menetében. Több tantárgy vizsgasora módosul, új témaköröket és feladattípusokat vezetnek be. Összefoglaltuk a végzős diákok számára legfontosabb változásokat és újításokat, valamint a három kötelező érettségi vizsgatárgy -magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem- kapcsán külön-külön kikértük szakértők véleményét is. A legnagyobb változás a magyar érettséginél tapasztalható, a Magyartanárok Egyesülete szerint a tantárgy kárára; míg a matematika és történelem tárgyak inkább csak témakörbeli változásokon mentek át. A szakértők arra is kitértek, hogy véleményük szerint mire lehet számítani idén, könnyebb vagy nehezebb lesz-e az idei vizsga, mint az elmúlt években.

Indulhat a roham a Tescóba, Aldiba: muszáj sietni, évente csak egyszer csinálnak ilyen brutális akciót

Ahogy a nyári napok közelednek, a kiskereskedelmi láncok sorra indítják el nyári akcióikat, amelyek középpontjában ezúttal a kerti bútorok, medencék és egyéb kültéri kellékek állnak. Vannak itt a nagyon olcsó műanyagszékektől kezdve, rengeteg kerti felszerelésen át, igen drága medencékig minden. Mutatjuk a Tesco, az Aldi, az Auchan és a Lidl legjobb ajánlatait erről a hétről.

Érik a rendkívüli nyugdíjkorhatár-emelés: tömegével veszik fel újra a munkát az idős magyarok

2023-ban Magyarországon már 115 ezer 65 évesnél idősebb magyar dolgozott. Ez a szám még 2018-ban is alig érte el az 57 ezer főt. A bővülés tehát brutálisan magas. A legtöbben a feldolgozóiparban, a kereskedelemben, az oktatásban és a humánegészségügyben maradnak aktív munkavállalók a nyugdíjazásuk után. Önmagában persze nincs baj azzal, ha valaki a nyugdíjba vonulása után is dolgozna, sőt ezt szakértők is támogatják, viszont ha a maradást kényszer szüli abból semmi jó sem származhat.

Alig ismert szabály miatt fizethetnek a magyar ingatlantulajok: csúnya bírságot kap, aki ezt elfelejti

Nagyon fontos határidő közeleg azoknak, akik 2023-ban ingatlant adtak el. Kevesen gondolnak rá, de ha 5 éven belül vett házat, lakást, nyaralót értékesített valaki tavaly, akkor bizony személyi jövedelemadót is kell fizetni - ennek május 21-e a bevallási határideje. Mutatjuk, milyen szabály vonatkozik az ingatlaneladás után fizetendő SZJA-ra.

Sokkoló belegondolni: tényleg bukhatja 6,5 milliárdját az Ötöslottó rekordnyertese?

Majdnem 8 hete nyerte meg egy szerencsés játékos minden idők legnagyobb Ötöslottó főnyereményét, 6 523 768 955 forintot, de arról egyelőre nincs hír, jelentkezett-e volna bárki a jackpotért. Kerestük a Szerencsejáték Zrt.-t, de egyelőre nem árultak el érdemi információt a milliárdok sorsáról, május végén viszont annyi biztos kiderül, valaki átvette-e a nyereményt. Ha ugyanis senki nem jelentkezik, akkor a pénz az át nem vett nyereménynek minősül, különsorsolásos nyereményjáték útján visszakerül a játékosokhoz, valamint kiegészítheti az Ötöslottó nyereményalapját.

Mi is lemásolhatnánk Európa rezsimennyországát: nevetségesen olcsó az áram, télen is filléres a fűtés

Magyarországon 150 éves hagyománya van a geotermikus energia felhasználásának, de az utóbbi évtizedekben elszaladt mellettünk a világ. Holott hazánkban számos lehetőség lenne a geotermikus energia fűtési felhasználására, csökkentve ezzel a gázfelhasználást. A Pénzcentrum megnézte, hogy megy ez az úttörőnek számító Izlandon, ahol gyakorlatilag végtelenül áll rendelkezésre a geotermikus energia. Így, bár maga az ország magyar szemmel rettenetesen drága, a lakossági áramár mégis töredéke a hazainak, a rezsiszámlák pedig még télen sem ütik meg az embereket, konkrétan magyarként is elfogadnánk őket. Az ország legnagyobb geotermikus erőműve mellett jártunk az egyik legnagyobb szén-dioxid-kivonó állomáson is, a technológia talán a klímaváltozás elleni harc atomfegyvere lehet.

Mi folyik a boltokban? Így fizet többet sok vásárló a kasszánál: alig lehet kiszúrni a különbséget

Két hónapja kötelező bejelentenie a gyártóknak, ha csökkenti a termékek kiszerelését, a boltoknak pedig kötelező figyelmeztetnie erre a zsugorflációra a vásárlókat. A Pénnzcentrum most megvizsgálta, hogy hány termék kiszerelése csökkent március 1-je óta és jellemzően milyen termékeket érint ez. A terméklista alapján pedig mindenki eldöntheti maga, mit érzékel a zsugoflációból.