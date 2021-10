Eldőlt a nagy mosogatógép-dilemma: tabletta vagy gélkapszula, melyik a jobb?

Az #ÖkoTakarítás hónapjában mosogatógép tablettákat és géleket tesztelt a Tudatos Vásárló Egyesület. A boltok és drogériák népszerű termékeit, 25 tablettát és 13 gélt vizsgáltak laboratóriumban: nagy különbségeket találtak. Mutatjuk, melyek a leghatékonyabb, legzöldebb és egyben legolcsóbb tabletták és gélek gépi mosogatáshoz, és hogy valóban környezetbarát-e a tablettákon a lebomló fólia.

A tesztelés a következő tényezőket vizsgálták: tisztaság, hatékonyság, foltmentesség, száradás, a termékek összetétele, környezeti és egészségi hatások, ökocímke minősítés. Az eredmények alapján tesztben a végső összpontszám alapján sorrendbe állítottuk a vizsgált 38 terméket. Az eredményekből néhány általános tanulság is levonható.

A tesztek során kiderült, hogy a tabletták általánosságban hatékonyabb tisztító erővel bírnak, mint a gélek. A hiteles ökoszerek ugyanolyan hatékonyak, mint a nem minősített népszerű társaik. Több magát zöldnek valló termék bizonyult gyenge hatékonyságúnak és drágának. A vízben oldódó fólia anyaga a biológiailag lebontható PVA (polivinil-alkohol), vagyis a mikroorganizmusok vízzé és szén-dioxiddá alakítják át. Mivel legfőbb összetevőjük a nátrium-karbonát, azaz a mosószóda, ill. a nátrium-perkarbonát, azaz folttisztító só, ezért minden mosogatógép tabletta minimális környezeti hatású, viszonylag ártalmatlan. Hasonlóan, a legfőbb összetevők miatt minden mosogató gél minimális környezeti hatású. Az öko minősítésűek ezen felül az egyébb összetevőket korlátozzák.

Ökocímkés vs zöldre festett drága mosogatógép tabletták

Ha a hatékonyság mellett fontos számunkra a környezettudatosság is, mindenképpen érdemes az EU-ökocímkét (EU Ecolabel) keresnünk a csomagoláson. Miért? Mert az EU Ecolabel minősítés megszerzése során a termékeknek bizonyítaniuk kell a hatékonyságukat, míg a minősítés nélküli termékeknél erre vonatkozóan semmilyen információnk nem lehet azon túl, amit a gyártó állít.

Az ökocímkés termékek bizonyítottan kevésbé károsítják a környezetet, hiszen az öko-tablettákban bizonyos anyagok, például a foszfor mennyisége korlátozva van. Az EU ökocímkét (EU Ecolabel) csak azok a termékek kaphatják meg, amelyeknek kedvezőtlen környezeti hatásaik jelentősen kisebbek, mint a hasonló célt szolgáló nem öko-címkés termékeké.

További előnye sok más címkével szemben, hogy a kritériumokat jogszabályban rögzítik, és független szakértők folyamatosan ellenőrzik, vagyis a védjegyezésért nem a gyártó felel. A tesztelt termékek közül az első tíz helyen végzettből három is rendelkezik EU Ecolabel címkével: Somat pro nature All in One, Sunlight Powered by Nature All in one és Cif Complete Clean All in 1. Vagyis nem kell lemondanunk a tiszta edényekről akkor sem, ha környezetbarát terméket vásárolunk.

Több, magát „öko”-nak nevező termék is belekerült a tesztelésbe. Fontos kiemelni, hogy ezekből több is csak kinézetével, márkanevével vagy éppen fantázianevével próbálja azt sugallni, hogy környezetbarát tulajdonságokkal rendelkezik. Ezeknek a termékeknek nincs független, hiteles minősítésük, vagyis nem igazolta független vizsgálat a környezetbarát tulajdonságaikat. A magukat „öko”-nak nevező termékek közül soknak a tisztítási hatékonysága is elmarad az elvárhatótól, és még csak nem is feltétlenül tartoznak az olcsó termékek közé.

Lebomló fóliás vagy műanyagzacskós a zöldebb választás?

A csomagolás témájához tartozik az egyre gyakrabban előforduló vízben oldódó fólia védőréteg környezeti hatásának kérdése. Ez a vízben oldódó fólia PVA-ból készül (polivinil-alkohol), ami egy biológiailag lebontható anyag, vagyis a mikroorganizmusok vízzé és szén-dioxiddá alakítják át.

Tabletta vagy gélkapszula?

Hogyan döntsük el, tablettát vagy gélt használjunk? A tabletták látványosan hatékonyabban mosogatnak, mint a gélek. Hatékonyságban csak két folyékony gépi mosogatószer tudja felvenni a versenyt a szilárd termékekkel: a Somat All in 1 Lemon & Lime gél és a Herbow gépi mosogatószer koncentrátum, ez utóbbi mosódió kivonatot tartalmaz, egyetlenként a mezőnyben.

A Stiftung Warentest 2020-as mosogatógép tabletta tesztje szerint hosszútávú használat (300 mosogatás) során egyedül a gélkapszula nem karcolja meg az üveg poharak felületét. Így érdemes megfontolni a hatékonyabb gélek alkalmazását.

A gélek összetevőik kevésbé kockázatosak az egészségre.

A gélek több mint felének nincs veszélyességi címkéje, míg a tabletták között egyetlen ilyet sem találunk. A tabletták veszélyességi jelei általában irritáló vagy maró hatásra figyelmeztetnek.

A termékteszt itt érhető el.