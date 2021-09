Elképszesztő, mekkora borravalót kapott egy ételfutár: nagyon pörög a házhozszállítás

Legyen szó akár vasárnapi ebédről vagy gyors hét közbeni bevásárlásról, a hőség és a sok kinti program ellenére a magyarok előszeretettel rendeltek ételt házhoz a nyáron is, nem csökkent a vásárlói kosár mérete a kánikula hatására. A rendelt ételt pedig legszívesebben készpénzmentesen fizették a rendelők, az online fizetések aránya az idei év minden hónapjában meghaladta a 80 százalékot. A nyár legnagyobb vásárlói kosarába sushi került, a leggyorsabb élelmiszer-rendelés 3 perc alatt ért ki egy szomjas sörre vágyóhoz, a legmagasabb digitális borravaló pedig 10 ezer forint volt. A webes ételrendelés felpörgése összefügg a pandémiával: a Fizetési Élmény Riport szerint a magyarok 15 százaléka gyakrabban rendel online élelmiszert a világjárvány kitörése óta.

Ha a munkamorálban érzékelhető is volt a nyári lazulás, az ételrendelési kedv nem csökkent a legmelegebb hónapokban sem a magyarok körében. A vacsorát legtöbben este 6-7 körül rendelték, amikor is a megrendelések közel 20 százalékát adták le a hamarosan foodpandaként működő NetPincér több mint 6 ezer éttermi és üzleti partnere valamelyikében. Budapesten a legtöbben a 13. kerületben kaptak rá az ételrendelésre a nyári főszezonban, őket a 11. és a 14. kerület követi. A január és július közötti összes rendelés tekintetében Budapesté az aranyérem, majd Pest megye, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron következik.

Éhesebbek vagyunk nyáron

A vásárlói kosarakat tekintve az látszik, hogy kevésbé tartottuk magunkat a „reggelizz úgy, mint egy király…” kezdetű régi mondáshoz, az esti órákhoz közeledve nőtt ugyanis az étvágy – reggelire átlagosan 3500 forintot költöttünk, az ebéd már a 4000-ret is elérte, a vacsora ára pedig 4200 forint is lehetett a rendelőknél. Érdekesség, hogy az átlagos vásárlói kosár mértéke még javában a járvány által dominált, home office-ban töltött időszakhoz képest sem csökkent a nyárra, sőt minimálisan még nőtt is: egy-egy éttermi rendelésre átlagosan közel 4 ezret költöttünk, online bevásárlásra pedig 4500 forintot is ott hagytunk. A legtöbbet átlagosan Pest megyében költöttek éttermezésre és bevásárlásra, majd Somogy, Budapest és Veszprém következik.

Az idei szezon„legjei”

A hamarosan foodpandaként működő NetPincérről rendelők körében az idei nyáron az éttermi rendelésre költött összegek tekintetében a japán konyha vitte a prímet: egy budai címre 118 ezer forintért válogattak sushit és egyéb japán finomságokat ebédre. A leggyorsabb élelmiszer-kiszállítás mindössze 3 percet vett igénybe: a 4 darab sör rekordidő alatt érkezett Újpestre egy szomjas rendelőhöz. Január és július között az egy főre jutó átlagos digitális borravaló Győrben volt a legmagasabb, a legnagyobb összeg pedig, amivel a kiszállítást jutalmazták, 10 ezer forint volt. Nem csak a rendelők, hanem a futárpartnerek is lelkesek voltak 2021-ben: a legaktívabb futárpartner 206 napot dolgozott nyárig bezárólag, a legidősebb pedig még 74 évesen is rója az utcákat.

Imádunk online fizetni

Az, hogy rákattantunk az online vásárlásra, nem újkeletű dolog, de nagyon úgy tűnik, a tavalyi rekordévnél is van feljebb: a Mastercard támogatásával készült idei Fizetési Élmény Riport szerint magyarok közel 40 százaléka még a tavalyihoz képest is sűrűbben vásárol a neten. Sőt, egyértelműen kezdenek megtörni a korosztályok digitalizáltságáról szóló mantrák is: a pandémia miatt bekövetkező változások az idősebb korosztályt is behúzták az e-kereskedelembe, olyannyira, hogy a hetente online vásárlók között az 55-60 év közöttiek vezetik a rangsort.

Blaumann Debóra, a foodpanda marketing igazgatója elmondta, hogy az online fizetések a hamarosan foodpandaként működő NetPincér-rendeléseknél is stabilan felfelé ívelnek: 2021-ben júliusig bezárólag minden hónapban meghaladták a 80 százalékot, a leggyakrabban Tolna megyében fizettek online, amit Csongrád, Budapest és Hajdú-Bihar követett. Idén a legtöbb digitális borravaló márciusban érkezett a futárpartnerekhez, az átlagos egy főre jutó borravaló viszont májusban volt a legtöbb: ekkor 551 forintot adtak a magyarok.

Vidéken is fut fel a gyorskereskedelem: Debrecenben a sör, Pécsett a péksüti a nyerő

A hamarosan foodpandaként működő szolgáltatás 6000 éttermi partnere mellett ma már több mint 500 partnerüzletből kérhetnek a megrendelők házhoz szállítást akár 30 percen belül. „Az online bevásárlás népszerűsége egyre nagyobb, az Üzletek funkciót igénybe vevők száma júliusban 17 százalékkal volt több, mint év elején” – mondta el Blaumann Debóra.

Az élelmiszerrendelések tekintetében Debrecenben és Szegeden a top termékek között a sör és a mentes víz volt a nyerő, Győrben pedig a császárzsemle vezette a kedvencek listáját, bár a győriek sem vetették meg a sört, és a kakaós csiga is a lista elején szerepelt. A pécsiek is nagy péksütirajongók: az abszolút kedvenc császárzsemle mellett a sajtos pogácsa, a fánk és a csokis rúd is nagyon ment idén. Mind a szeptember végétől panda marketként működő NetPincér marketről, mind pedig az Üzletekből történő mindennapi rendelésekről elmondható, hogy a korábban népszerű szénsavas üdítőket letaszította a trónról a sör, melyet a császárzsemle követ, de a kóla és az energiaital, valamint a banán, a kifli és a sajtos stangli is népszerű volt a nyár folyamán a rendelők körében.