Figyelmeztet a GVH: továbbra is forgalomban a veszélyes termék

Minden elnevezésén betiltotta a nemzeti versenyhatóság a BrightWhite otthoni fogfehérítő szett reklámozását, miután forgalmazói a hatósági tiltások ellenére, új honlapon és regisztrációs számmal tovább népszerűsítették a termékeket. A GVH továbbra is óvatosságra inti a fogyasztókat.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a tavalyi év végén indított vizsgálatot a BrightWhite otthoni fogfehérítő rendszer forgalmazóival szemben, mert reklámgyakorlatuk több szempontból is megtévesztheti a fogyasztókat. A Nemzeti Népegészségügyi Központ forgalomból kitiltottként tartja nyilván a terméket, így a versenyhatóság gyanúja szerint a hirdetések egyebek mellett hamisan keltik azt a benyomást, hogy az jogszerűen forgalmazható. A GVH 2021 februárjában – a fogyasztói károk megelőzése érdekében – vizsgálatának lezárultáig ideiglenesen megtiltotta a termék népszerűsítését.

A versenyhatóság ugyanakkor észlelte, hogy a cégek új honlapon, új EU-s termékregisztrációs számokon tovább folytatták a valószínűsíthetően jogsértően forgalmazott termék értékesítését. Kiemelendő, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ az új termékek dokumentációját sem találta megfelelőnek, ezért a forgalmazásukat szintén megtiltotta. Nem zárható ki ugyanis, hogy használatuknak akár egészségügyi kockázata is lehet.

A Versenyhivatal ezért – korábbi döntését kiterjesztve – megtiltotta az érintett vállalkozások számára az összes, bármilyen elnevezéssel vagy közösségi regisztrációs számmal forgalmazott BrightWhite otthoni fogfehérítő népszerűsítését az eljárásának lezárultáig, vagy az egészségügyi hatóság által is jóváhagyott forgalmazásuk megkezdéséig. A GVH emellett továbbra is fokozott óvatosságra inti a fogyasztókat a vélhetően tisztességtelenül forgalmazott és a közegészségügyi szervek által is betiltott termék megvásárlásával kapcsolatban.