Új termékcsaláddal tarolja le a magyar piacot a DM: ilyen lesz az új márka

A DM új, 14 tagú környezetbarát termékcsaládja a legfontosabb drogériatermékek körét fedi le. A wc-papír, sampon és tusfürdő mellett lesz mosó- és tisztítószer, illetve a test- és arcápolás területén is kínálnak környezetsemleges termékeket.

A dm célul tűzte ki, hogy vásárlóinak fenntartható alternatívákat adjon a hétköznapok döntéseihez, a kereskedelemben pedig úttörő szereplőként példát mutasson másoknak: a szortimentben előnyben részesítik az kisebb ökológiai lábnyom mellett előállított termékeket, az üzletekben felhívják rájuk a vásárlók figyelmét, minimalizálják a műanyagfelhasználást, és növelik az újrahasznosított anyagok arányát a csomagolásokban. Egyre több szilárd terméket kínálnak műanyag csomagolás nélkül, a drogériapiacon elsőként utántöltő állomásokat vezettek be, áprilistól pedig környezetsemleges* termékek érkeznek az üzletekbe.

„A saját márkás termékek terén már eddig is sok alternatívát biztosítottunk a környezettudatos vásárlóknak, most pedig egy új fejlesztésnek köszönhetően környezetsemleges termékeket is kínálunk nekik. Ezekkel a termékekkel kényelmesen beépíthető a fenntarthatóság a hétköznapokba” - számolt be büszkén az egyedülálló és innovatív kezdeményezésről Csoknyainé Horváth Gertrud, a dm ügyvezetője.

A dm a Berlini Műszaki Egyetemmel és gyártó partnereivel közösen fejlesztette ki azt az egyedülálló koncepciót, amely során a termékek környezetre gyakorolt hatásait mindenre kiterjedően elemezték, majd a lehető legkisebbre csökkentették. A termék előállítása és ártalmatlanítása során keletkező, el nem kerülhető hatásokat a dm öt környezeti hatást érintően kompenzálja: úgy, mint a CO2-kibocsátás, az eutrofizáció, a savasodás, a nyári szmog és az ózonréteg elvékonyodása. A hatások ellensúlyozásaként németországi természeti területek rehabilitációjával állítják helyre az ökológiai egyensúlyt, így válnak a termékek környezetsemlegessé, s járulnak hozzá közvetlenül a természetvédelemhez.

A környezetsemleges termékek fejlesztése holisztikus, tudományosan megalapozott személeten alapul, s ezidáig egyedülálló kezdeményezés: míg a klímasemleges termékek csak a CO2-kibocsátást kompenzálják, a Pro Climate termékek esetén öt területet érintően vizsgáljuk azokat a környezeti hatásokat, amelyek a termék teljes életciklusa folyamán keletkeznek a nyersanyag felhasználáson és gyártáson át egészen az ártalmatlanítás fázisáig. A fejlesztések során a környezeti hatásokat a termékek összetevőinek és csomagolásának optimalizálásával minimalizáljuk

- avat be a részletekbe Prof. Dr. Matthias Finkbeiner a Berlini Műszaki Egyetemről.

A termékek előállítása és ártalmatlanítása során keletkező és el nem kerülhető környezeti ártalmakat az okozott hatásokhoz mérten kompenzálja a dm, vagyis minden egyes termék esetén kiszámolják a pontos környezeti költségeket az öt említett kategóriában. Ezt az összeget a dm németországi ipari és bányaterületek rehabilitációjára fordítja.

A területeket a HeimatERBE kompenzációs projekteket lebonyolító szervezet alapos tervezés után a természetvédelem szempontjait követve rehabilitálja, és több szakaszban fejleszti, hogy ökológiailag értékes biotópok jöjjenek létre. Ezek segítik a biológiai sokféleség megőrzését és fejlesztését, a klímaváltozás hatásainak mérséklését.

Ha sikerül felkeltenünk vásárlóink érdeklődését a Pro Climate termékcsalád iránt, akkor a többi dm-országban is lehetőségünk nyílhat kompenzációs projekteket indítani

- tekint optimistán a jövőbe az innovatív kezdeményezés kapcsán Csoknyainé Horváth Gertrud.