14 gyerekkönyv karácsonyra, ami elfogadásra, toleranciára tanítja a gyereket

Közeledik a karácsony, amelynek egyik slágerajándéka gyermekeknek a könyv, mesekönyv. A közelmúlt eseményei - Dúró Dóra nyílt támadása egy kötetettel szemben - sok szülőt sarkall(t) arra, hogy olyan könyvet válasszanak idén ajándékba, amely elfogadásra, toleranciára ösztönöz, érzékenyít. A Pénzcentrum szakértők segítségével most egy könyvlistát állított össze, amelyről mindegyik kötet kapható, feltüntettük, hány éves gyermekeknek szól. A mesék sokféle oldalról közelítik meg az elfogadás témáját, így minden szülő találhat a listán olyat, amely az ízlésének, és a gyermeke igényeinek megfelelő. Sőt, nemcsak szülők, hanem bárki, aki ajándék könyvet keres kisgyerek számára!



Egy hónappal ezelőtt Dúró Dóra országgyűlési képviselő nyilvánosan semmisítette meg a Meseország Mindenkié című kiadványt egy sajtótájékoztató keretében, és a homoszexualizmus propagandakönyvének nevezve azt. A képviselő "darálós" akciója azt ereményezte, hogy rengetegen kezdték el felvásárolni a kiadványt: feltehetően részben érdeklődésből, részben tiltakozkozásból. A könyvre mai napig csak előjegyzést lehet leadni - 1-2 használt példányt találni pusztán az online (használt) piactereken.

A könyv szinapszisában az olvasható: "A kötetben tizenhét kortárs szerző friss meseátiratai szerepelnek modern környezetben, kisebbségi és hátrányos helyzetű hősökkel." A kötet megsemmisítése felháborodást váltott ki több könyvszakmai szervezetből, és ráirányította a figyelmet a kifogásolt tartalomra is: a Labrisz kiadó célja a mesegyűjteménnyel éppen az érzékenyítés volt, a toleranciára és elfogadásra ösztönzés. Úgy tűnik, hogy amint a témára irányult a figyelem, a kereslet is azonnal nőtt.

A Meseország kifogyott



Sok szülőben merülhetett fel most a Meseország Mindenkié megsemmisítése körül kialakult diskurzus kapcsán, hogy szívesen vásárolna olyan kötetet a gyermekének - nemsokára itt a karácsony! - amely elfogadásra, toleranciára nevel, érzékenyít. Viszont a támadások kereszttüzében lévő könyv továbbra is csak előrendelhető. Ezért lapunk megkérte a Libri-Bookline csoport szakértőit, ajánljanak gyermekeknek szóló könyveket a témában, amelyek jelenleg is kaphatóak.

A gyereknevelési és mesekönyvek iránti folyamatos érdeklődést látva indította el 2014-ben a Bookline a Szívünk Rajta Programját a UNICEF Magyar Bizottság együttműködésével, melynek fő célja a szülők könyvválasztásának megkönnyítése - ismertették. A program független szakértői és gyerekzsűrije minden hónapban megneveznek egy friss megjelenésű alkotást a hónap könyveként, illetve még további könyveket is kiemelnek, melyek Szívünk Rajta matricákat kapnak, ezzel jelezve, hogy minőségi alkotások.

A program célja, hogy azok a könyvek, amik a gyerekek könyvespolcaira kerülnek, valódi élményt nyújtsanak, és igazi értéket képviseljenek

- írták. Ezért ebből a programból válogattak lapunk számára olyan köteteket, amelyek kapcsolódnak a tolerancia, elfogadás témájához, és egyben a szülő is biztos lehet: minőségi mesekönyvet vásárol. Íme a 10 kötetből álló lista, és a könyvek röved leírásai:

Giles Andreae: A táncoló zsiráf



mesél kategória



Zsizsi, a nyakigláb zsiráf nem tud táncolni. Szegény minden évben retteg a nagy Dzsungeltánctól. Egy szép holdfényes éjszakán aztán rájön, hogy csak meg kell találnia a saját ritmusát.

6-10 éveseknek

Majoros Nóra: Az orrszarvú és a madarak



mesél kategória

Egy magányos orrszarvú vándorol a szavannán. A társai szép lassan elfogytak mellőle, még az is lehet, hogy ő az utolsó. Ezért barátot keres, aki hasonló hozzá. Kalandozásai közben társául szegődik két nyűvágó madár. A sivatag peremén egy hazafelé igyekvő gólya kincsre lel. Vajon miért növekszik a szép kis gyöngy, és kié lehet? A gólya körül egyre több madár tűnik fel, hogy kiderítsék a rejtélyt. Afrika varázslatos tájaira kalauzol a könyvben olvasható két mese, és közben az is kiderül, mennyit ér a madarak barátsága.

3-6 éveseknek

Kis Judit Ágnes: Babaróka kertje



segít kategória

A Babaróka kertje meséi, egytől egyig igazi szülő-gyerek történetek. Mert amellett, hogy kisgyereknek lenni és szülőnek lenni nagyon jó, néha mindkettő nehéz is tud lenni - de ezekben a mesékben lehet bal lábbal kelni, nyűgösnek, fáradtnak és dühösnek lenni, sőt, még össze is lehet néha veszni, hogy aztán szépen kibékülhessünk. Pontos, finom szöveg, érzékeny rajzokkal Kiss Judit Ágnestől és Egri Mónikától.

6-10 éveseknek



Anti Saar: Így mennek nálunk a dolgok



mesél kategória

Így mennek nálunk a dolgok című kötetéért 2013-ban az Észt Gyerekirodalmi Központ az év legkülönlegesebb gyerekkönyvének járó díjjal tüntette ki. A könyv azóta több nyelven is megjelent, és gyerekeknek szánt további művek követték. Villu egy hangulatos észt városban él szüleivel és kisöccsével, a "fél három" éves Janekkel együtt.

A tizennégy fejezetben Villu szemével láthatjuk a család hétköznapjait: megtudhatjuk, hogyan olvasnak, írnak és rajzolnak, hogyan főznek és hogyan esznek, hogyan mesélnek, hogyan autóznak, hogyan fekszenek le aludni, hogyan kerülnek veszélybe, hogyan fociznak és hogyan felejtenek el dolgokat.

6-10 éveseknek

David Mckee: Elmer, a kockás elefánt

segít kategória



Elmer más, mint a többiek: tarka kockás és mindig vidám. De vajon tényleg jó érzés különbözőnek lenni?

3-6 éveseknek

Niels Van Hove: Hogyan győztem le a szekálómat?

a hónap könyve (2020. augusztus)

A kortárs zaklatás egyre kiterjedtebb jelenség szerte a világon, így Magyarországon is. Nagyok sok gyermek szenved szóbeli, érzelmi, fizikai vagy online bántalmazástól, kiközösítéstől - és az esetek jelentős részében magukra maradnak a problémájukkal, nem kérnek/kapnak segítséget. Pedig ilyenkor az a legfontosabb, hogy beszélni tudjanak a történtekről egy olyan felnőttel, akiben megbíznak, a szülő és pedagógus pedig észrevegye rajtuk a megfélemlítésről, bántalmazásról árulkodó jeleket. Ez a könyv segít szóba állni a gyerekkel erről a nehéz témáról. Bár a történet megoldása természetesen nem alkalmazható minden helyzetben, hiszen a különböző esetek más-más hozzáállást és eszközöket igényelhetnek, a lényeg az, hogy a gyerek jelezze, ha baj van, a szülő és a pedagógus pedig közösen keresse a cselekvés legjobb módjait.

6-10 éveseknek

Czernák Eszter: Kedves Apu! - Egy mozaikcsalád mindennapjai

segít kategória



Az élet egy nagycsaládban sosem könnyű, de Ágiéknál most különösen nagy a zűrzavar. Nemrég költözött be hozzájuk az új apukája, pontosabban anya új gyerekének az apukája. Ráadásul időnként náluk alszanak az új apuka régi gyerekei, akik annyira nem régiek, nagyjából egyidősek vele és a bátyjával, de mégis egész mások.

Ám anyunak a kisbaba mellett nem sok ideje marad a családi feszültségeket oldani - valahogy mindenkinek össze kell csiszolódnia. Ági ebben a konfliktusokkal és sok-sok nevetéssel teli két hétben mindent leír a naplójába, hogy amikor apu visszaér a nászútjáról, mindent el tudjon mesélni neki. Nyomon követhetjük vele, hogy lesz a sok családból egy, sokszínű család, ahol mindenki megtalálja a helyét.

7-10 éveseknek

Paulon Viktória: Kisrigók - Három gyerek hazatalál

mesél kategória



A Kisrigók igaz történet, három gyerek hazatalálásának, örökbefogadásának története. Csabó ötéves, Szaszka hat, Gigi még csak négy. Egyikük gyerekotthonban lakik, a másik kettő nevelőmamánál. Nincs ­igazi ­otthonuk, nincs igazi családjuk, nincsenek saját játékaik és szép könyvespolcuk. De nagyon bátrak, van varázstelefonjuk és egy hírvivő, beszélő galambjuk, Kukrú, aki mindenben segíti őket. Mert hiába választja el őket egymástól sok-sok kilométer, mégis tudják, hogy testvérek és összetartoznak, együtt kell élniük.

Legyőznek minden akadályt, kicselezik a felnőtteket, átmásznak falon, kerítésen, hogy összetalálkozhassanak, mert összetartoznak.



7-10 éveseknek



Boldizsár Ildikó: Mesék az élet csodáiról

mesél kategória

Boldizsár Ildikó mesekutató ebben a kötetben olyan meséket gyűjtött egybe, amelyek valóban csodálatosak, de nem a bennük szereplő varázslók vagy tündérek miatt. Az emberi életnek olyasféle csodáiról szólnak, mint hogy élnek közöttünk bátor és bölcs emberek, és hogy nemegyszer megtapasztalhatjuk a szeretet és a szerelem mindenekfölötti erejét. Külső és belső világunk felfedezésére hívja olvasóit, s arra biztat mindenkit, kicsiket és nagyokat, hogy ne csak szórakoztató olvasmányként szeressék és élvezzék a meséket, hanem úgy is, mint eszközt önmaguk mélyebb megismeréséhez és elfogadásához.

6-10 éveseknek

Napos mesék - Ismerj meg és fogadj el!

segít kategória

Hogyan válhat előnyünkre valami, amit mások mind hiányosságnak látnak? Miként találhatunk igaz barátokra? Harminc szívmelengető, hol fergetegesen kalandos, hol elgondolkodtató, hol vidám, hol megható történetet nyújtunk át az olvasóknak e mesekönyvvel, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Meséket, amelyeket olvasva együtt izgulunk a legkülönfélébb hősökkel, manókkal, tündérekkel, királyfiakkal és királylányokkal. Történeteket, amelyeknek végére érve egy dolog biztosan kiderül, hogy a legnagyobb kincs a szeretet.



3-6 éveseknek



Elys Dolan: Nyuszi úr csokoládégyára

mesél kategória

Volt egyszer egy csokigyár, amit Nyuszi úr vezetett. Az emberek kilószámra vették tőle az édességet, de ő mohó volt, és agyonhajszolta a tyúkjait, hogy egyre több és több tojást tojjanak. Ám amikor a tyúkok sztrájkba lépnek, Nyuszi úr kénytelen rájönni: attól, hogy valakinek tollas a háta, még nem feltétlenül palimadár!

3-6 éveseknek

Zalka Csenge Virág: Ribizli a világ végén

Az év gyerekkönyve díj nyertes



Ribizli a világ végén egy kalandos sorsú kislány, aki az apácazárda ablakából kikandikálva ismerkedik meg a legkisebb királyfival, és a világ végére is eljutva segíti őt a trónra. A kötet többi hőse is csupa izgalmas és gyakran rendhagyó fiú és lány, akik a hagyományos magyar népmesekincs kevésbé ismert zegzugaiból érkeznek a mai olvasóhoz. A nemzetközi hírű, professzionális, fiatal mesemondó, Zalka Virág Csenge gördülékeny stílusban újramesélt, minden motívumában hiteles forrásokat felhasználó történetei közül több korábban sohasem jelent meg nyomtatásban. A gyűjtemény kiterjed az egész magyar nyelvterületre, Szigetköztől Székelyföldig, Vajdaságtól Kárpátaljáig, képviselve a magyar nyelvű mesehagyomány lenyűgöző szépségét és gazdagságát.

6-10 éveseknek

Vibók Ildi: Sibi

Az év gyerekkönyve díj döntős



"Sári vagyok, de mindenki csak Sibinek hív. Egy dombtetőn lakom a mi kis faházikónkban. A Papi csak úgy hívja - Noé bárkája, és ezen mindenki mosolyog, kivéve a Papit. Ő komolyan gondolja, mert nem csak mi lakunk itt, hanem egy csomó állat is. A Mami szerint túl sok, a Papi szerint elég, szerintem meg Öcsi szerint még tuti befér néhány.

Szerencsére Papi meg Mami elég feledékenyek lesznek, ha meglátnak egy beteg, vagy gazdátlan állatkát, így nem jut eszükbe, hogy kicsi a házunk, és mindig találnak egy kis szabad helyet. Így lett három kutyánk, néhány farkatlan agámánk, verébfiókánk, meg egy ideges szkinkünk, aki igazából egy kékfarkú gyík arany-fekete csíkos pizsamában. Van, aki csak meggyógyulni marad, van, aki örökre beköltözik."

Vibók Ildi elképesztő humorral, saját kislánya bőrébe bújva írta meg nem hétköznapi családjának mulatságos mindennapjait. A különös família és a velük egy fedél alatt élő állatok Igor Lazin rajzain elevenednek meg.

6-10 éveseknek

Bán Zsófia: Vagánybagoly és a harmadik Á



Az év gyerekkönyve díj nyertes

Bán Zsófia (Esti iskola, Turul és dínó, Lehet lélegezni) meséje igazi érzékenyítő mesekönyv, hiszen minden fejezete, minden története arra emlékeztet, amit az alcím ki is mond: mindenki lehet más. Még ha néha ezt nem is mindig olyan könnyű elfogadni és feldolgozni.

6-10 éveseknek

Címlapkép: Getty Images