Új megoldás az online számlával szenvedőknek: egyszerűbb megoldást ígér egy cég

Nem sokkal az online számlázás július elsejei kiterjesztése előtt új megoldással rukkolt elő egy cég, amely egy olyan komplex megoldást kínál a vállalkozások számára, amellyel nem csak a kötelező adatszolgáltatásnak tudnak eleget tenni, de helyben ki tudják nyomtatni a számlát, ha szükséges és a január elsejétől esedékes készpénzmentes fizetési rendeletnek is meg tudnak felelni.





A taxisok problémáit vették alapul a CMO24 Zrt. megoldásának fejlesztésekor, akiknek nemcsak az adóhatóság felé való adatszolgáltatásnak kell megfelelniük, de gyakran helyben kell tudniuk számlát adni és a január elsejétől életbe lépő készpénzmentes fizetési rendeletnek is meg kell feleleniük. "Nem vagyunk a digitalizáció ellen, de a NAV felé való adatszolgáltatás, a készpénzmentes fizetésnek való megfelelés sokaknak gondot okoz, hiszen ebben a szakmában gyorsan el kell tudni végezni az adminisztrációt az ügyféllel, főleg, ha számlára is szüksége van. Ezért örömmel vettünk részt egy olyan számlázóprogram tesztelésben, amely gyors és egyszerű megoldást nyújt erre. A piacon vannak különböző megoldások, de ezek bonyolultnak bizonyultak és sok esetben csak könyvelői, pénzügyi segítséggel boldogultak munkatársaink" - mondta a terméket bemutató online sajtótájékoztatón Metál Zoltán, Országos Taxi Szövetség elnöke.

A CMO24 Zrt. egy egyszerű és komplex szolgáltatással lehetővé teszi, hogy a vállalkozók egy helyről érjék el az online számlázó programot, a pénztárgép üzemeltetést, a készpénzmentes fizetést biztosító bankkártya-leolvasó készüléket, valamint csatlakozást az Azonnali Fizetési Rendszerhez (AFR).

Szolgáltatási csomagunk bárhonnan elérhető felhőalapú kereskedelmi rendszer, amely egyszerűen kezelhető és átláthatóságot biztosít a felhasználók számára egy mobiltelefon applikációból

- mondta Várkonyi Gábor, CMO24 Zrt. vezérigazgatója, aki hozzátette, hogy céljuk az volt, hogy olyan szolgáltatási csomagot nyújtsanak, amiben ügyfeleinek egyetlen cégként tudják biztosítani a kötelezően előírt számlaadási, nyugtaadási és készpénzmentes fizetési kötelezettségnek való megfelelést, és ezzel egyszerűsítik az adminisztrációt.

Ezt a célkitűzést segíti, hogy a CMO24 Zrt. leszerződött a LA Pénztárgép Kft.-vel és Prior-Cash Kft.-vel, hogy ne csak online kapcsoltban legyen az ügyfeleivel, hanem azoknak lehetősége legyen felkeresni a 120 partner egyikét, ahol személyesen is rendelkezésükre tudnak állni. "A pénztárgép szakma frontvonalában vagyuk, minket keresnek meg először a vállalkozók, hogy érdeklődjenek, hogy mit kell tenniük, hogy teljesítsék a NAV elvárásait és megláttuk a lehetőséget ebben a szoftverben, mert ezzel a megoldással mindent teljesíteni tud a vállalkozó, ami a fentnevezett előírásokat illeti" - mondta Vörös Áron, Prior-Cash Kft, ügyvezetője.

Mátyus Gábor, a LA Pénztárgép Kft. ügyvezetője szerint az is fontos szempont, hogy az így kiállított számlával a vállalkozónak nem kell bemennie a könyvelőkhöz, mert az online megkapja az elektronikus számlát, ami óriási segítség. Az azonnali fizetés lehetősége is fontos, az eszközök fel vannak szerelve a megfelelő chippel, ami ezt lehetővé teszi. "Mind a mobilapplikáció, mind a pénztárgép az azonnali fizetési rendszernek is meg fog felelni január elsejétől, banki terminál nélkül is" - tette hozzá Várkonyi.

Akinek még nincs meg az online pénztárgépe, 30 ezer forint kaució fejében megkapj a cégtől, a felhőalapú applikáció ingyenesen letölthető június 15-étől, a szolgáltatás pedig havidíjas rendszerben, 5 ezer forintért igényelhető.

Címlapkép: Getty Images