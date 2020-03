Sokak számára még mindig nem világos: az egészség vagy a gazdaság az első?

Minden cég életében adódik olyan helyzet, amikor átmeneti erőforrás, tudás vagy tapasztalathiány esetén egy olyan emberre van szüksége, aki átsegíti a nehézségeken. Sokszorosan igaz ez a mostani helyzetre, amikor is a magyar cégeknek, munkavállalók többsége sosem látott, bizonytalan helyzetbe került egyik pillanatról a másikra.Kristóf Györgyi,a Hammel&Hochreiter Managing Partnere, karriermenedzsment és interim szakértője osztotta meg velünk tapasztalatait arról, hová fordulhatnak a magyar cégvezetők egy olyan válságos helyzetben, mint a mostani. Interjú

Pénzcentrum: Jelen pillanatban, a járványhelyzet árnyékában, Ön hogy látja, mi a magyar cégek legnagyobb problémája?

A legtöbb vezetőn azt tapasztaltuk, hogy félnek a felelősségtől, a döntéseik következményétől, és nehezen tudták megfogni, hogy az egészség vagy a gazdaság az első, és miért fogják őket megdicsérni vagy elmarasztalni. Nyilván mindent nem lehet elérni, pláne nem egyszerre, első lépésben az egészség az első, azonban a lehetőségeket is látni kell a helyzetben, újra lehet tervezni, mert most kell és lehet változtatni, hogy hatékonyabb legyen a szervezet, mikor minden és mindenki újra a terepen lesz, agyagellátás beindul, iskolák újra kinyitnak és az operatív létszám is teljes lesz.

A pánik nem jó tanácsadó, az újratervezés viszont igen, a világrend időről időre felszámolja önmagát, amikor az adott rendszer telítődik és változásért kiált.



Egészen pontosan mi egy interim menedzser dolga?

Az interim menedzsment Európa-szerte elterjedt szolgáltatásforma, definíció szerint egy érett, tapasztalt és megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező vezető határozott időre szóló rendelkezésre állása egy állandó munkakörben keletkező, tervezett vagy hirtelen fellépő hiány pótlására, avagy speciális üzleti eredmény megvalósítása céljából, meghatározott idő alatt.

Hogyan működünk krízishelyzetben, mi az amire feltétlenül figyelnünk kell?

Krízishelyzetekben az emberek elvesztik a józan ítélőképességüket a felfokozott érzelmi állapotuk miatt és túlnyomó részt 3-5 napon belül negatív irányba mozdul el a hangulatuk. Ez már megtörtént, így a vezetők támogatása a legfontosabb feladatunk, hogy ők aztán támogatni tudják a saját csapatukat. Akik veszélyeztetve érzik a létbiztonságukat, azok süllyednek a legmélyebbre, válnak ijedté és bénulttá, vagy rosszabb esetben agresszívvé.

A legtöbb esetben a kezdeti szorongás legkésőbb az ötödik napra félelemmé válik, ami csökkenti a stresszkezelési képességüket, az ítélőképességüket, a teljesítményüket és egyre érzékenyebbé válnak minden új ingerrel szemben. Ha nem kapnak 3-5 napon belül segítséget, akkor a félelem dühbe fordul a vezetőikkel és a felelősökkel szemben.

Ezért fontos, hogy az első számú vezető, az interim a saját területén vezetőként elkezdjen széles körben kommunikálni, irányokat mutasson, döntéseket hozzon, keretezzen újra, illetve értelmes feladatot adjon az embereknek akár az üzemben, akár az irodában, akár távmunkát végzőknek. Szervezni, tervezni, irányítani kell. Krízishelyzetben a vezető apa szimbólum még erősebb és azzal adja a legnagyobb biztonságot, ha vannak ötletei és válaszai.

