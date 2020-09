Kapkodnak ezekért a hitelekért: így próbálják átvészelni a válságot a cégek

531 milliárd forintot folyósítottak eddig az NHP Hajrá hitelprogram 1500 milliárd forintos keretéből, és további közel 186 milliárd forint vár folyósításra vagy hitelbírálatra a pénzintézetektől származó információk szerint. A hitelintézetek azt is elárulták, melyik a legnépszerűbb hitelcél, átlagosan mekkora összeget folyósítottak, illetve hogy melyik ágazatba jutott eddig a legtöbb pénz.

A koronavírus-járvány nem tántorította el a vállalkozásokat a hitelfelvételtől, különösen, ha kedvezményes, kamattámogatással felvehető kölcsönökről van szó - a két legnépszerűbb termék jelenleg a Széchenyi Hitel és az NHP Hajrá. Utóbbi esetében a hitelintézetek beszámolói alapján az elmúlt hónapban nőtt a folyósított és az elbírálás alatt álló kölcsönök volumene is - április óta több ezer vállalkozás élt a kamattámogatott kölcsön lehetőségével.

Mennyit folyósítottak eddig a bankok?

“Összesítve a bankok által közölt eredményeket, valamint az NHP Hajrá hivatalos visszaszámlálóját, a már folyósított 531 milliárd forint mellett további 186 milliárd forintnyi volumen várt augusztus végén bírálatra vagy folyósításra. Figyelembe véve, hogy a bankok többsége elenyésző elutasítási arányról számolt be, megállapítható, hogy a felhasználható hitelkeret közel fele már elfogyott" - közölte Vrazsovits Rita, a Bank360.hu elemzője.

Ez összhangban van az MNB júniusi becslésével, mely szerint 2020 év végéig akár az 1000 milliárd forintot is meghaladhatja az NHP Hajrá szerződések volumene.

A bankok visszajelzése szerint az átlagosan folyósított hitelösszegek között jelentős különbségek vannak. A Gránit Bank 350 millió forintos átlagos hitelösszegről számolt be, míg a Takarékbank ügyfelenként átlagosan 38 millió forintot folyósított.

Melyek a legnépszerűbb hitelcélok?

Az UniCredit Banknál a már megkötött NHP Hajrá szerződések alapján a szerződött összeg 17 százalékát új beruházásra és lízingre, 57 százalékát forgóeszközre (új és hitelkiváltás), 26 százalékát beruházási hitelek kiváltására fordítják az igénylők.

A CIB Banknál a legnépszerűbb lízingcélok között a kishaszongépjárművek, a mezőgazdasági gépek, valamint az ipari és termelőberendezések szerepelnek, hitelek esetén pedig a forgóeszköz-finanszírozás iránt tapasztalható fokozott érdeklődés.

Az MKB Banknál igénylő ügyfelek közel azonos arányban vesznek igénybe beruházási és forgóeszközhitelt, míg a támogatás-előfinanszírozás és a hitelkiváltás együtt sem éri el a 10 százalékos arányt a benyújtott igénylések között.

Az OTP Banknál hitelkiváltásra az ügyfelek csupán 15 százaléka vette igénybe a forrásokat, új hitel igénylésére tehát 85 százalék. Az összes igénylést vizsgálva az ügyfelek több mint 70 százaléka a szabad felhasználású forgóeszköz hiteleket kereste, csaknem 30 százalékuk pedig beruházásokhoz igényelt forrást.

A Takarékbanknál a beruházás a leggyakoribb hitelcél, de a forgóeszköz és támogatás-előfinanszírozó hitelek iránt is sokan érdeklődnek. A hitelkiváltást kevés vállalkozás jelölte meg hitelcélként a Takarékbanknál. A Gránit Banknál fele-fele arányban hitelkiváltásra és addicionális finanszírozásra vették igénybe az elérhető forrásokat.

A Budapest Banknál a beruházási célok a legnépszerűbbek: banki oldalon az ügyfelek 44 százaléka fordítja valamilyen beruházásra a felvett kölcsönt, emellett a lízingszerződéseknél a teljes volument beruházásokra fordítják a cégek. Forgóeszközhitelt az ügyfelek 33 százaléka vesz fel, további 17 százalék pedig egy meglévő vállalati kölcsönt vált ki az NHP Hajrá segítségével. Támogatás-előfinanszírozásra a Budapest Banknál az igénylők 6 százaléka fordítja a kamattámogatott kölcsönt.

Ezzel szemben az Erste Banknál a forgóeszköz-finanszírozás a legnépszerűbb hitelcél 55 százalékkal, hitelkiváltásra a vállalkozások 30 százaléka fordítja a felvett összeget, beruházási céllal pedig a vállalkozások 15 százaléka igényel NHP Hajrát az Erste Banknál.

Mely szektorokban népszerű az NHP Hajrá?

Az UniCredit Bank visszajelzése alapján mind darabszám, mind volumen szerint a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban tevékenykedő vállalkozásoktól érkezett a legtöbb igénylés. A CIB Bankhoz, az Erste Bankhoz és a Budapest Bankhoz szintén a mezőgazdasági szektorból érkezik a legtöbb igénylés.

Az OTP Bankhoz a kereskedelem és gépjárműjavítás területéről érkezett a legtöbb hiteligény, de népszerű hitelcél volt még az ingatlanfejlesztés is. Szintén számos igénylés érkezik az OTP Bankhoz a feldolgozóiparból, valamint mezőgazdasági vállalkozásoktól is. Több bank számolt be vegyes megoszlásról az ágazatok között: sem az MKB Bank, sem a Takarékbank, sem pedig a Gránit Bank nem tudott kiemelni kifejezetten népszerű területeket.

Címlapkép: Getty Images