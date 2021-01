Indul az újévi razzia: mutatjuk, hol számíthatunk adóellenőrzésekre

Az adóhatóság honlapja szerint több megyében ellenőrzik január utolsó hetében az üzleteket, házhozszállítással foglalkozó vállalkozásokat, zöldség- gyümölcskereskedőket, építikkezéseket.

A NAV Adótraffipax nevű aloldala szerint az országban több helyen lesznek helyszíni ellenőrzések január végén. A Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 26-án terveznek helyszíni ellenőrzéseket Kalocsán. A revizorok az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik még a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését.

Az ellenőrök januárban is ellenőrzik az ételrendeléssel és házhozszállítással foglalkozó vállalkozásokat. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV munkatársai Baranya megyében január 25. és 31. között, hétfőn Bólyban, az Ady Endre utcai kereskedőknél, kedden Pécsett, a Verseny utcai és a Közraktár utcai gépjármű-alkatrész üzletekben, gépjármű-szervizekben, csütörtökön pedig a megyeszékhelyen, a Rózsadombon működő adózóknál ellenőriznek. A revizorok vizsgálják a számla-, és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a pénztárgépek használatát, a jövedéki termékek értékesítését, és a forgalmazott áruk eredetét.

A megye építkezésein továbbra is folytatódnak az ellenőrzések, így a hét bármely napján ellenőrizhetik a hivatal munkatársai a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak betartását.

2021. január 25. és 31. között a NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai Szeghalmon, Orosházán, Szarvason és azok vonzáskörzetében végeznek próbavásárlásokat. A revizorok a nyugta- és számlaadás mellett az online pénztárgépek használatát és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2021. január 27-én a megyei építkezéseken ellenőrzi a szabályszerű foglalkoztatást.

A NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. január 25. és 29. között a zöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a készpénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2021. január 25. és 29. között az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:

január 25. (hétfő) Salgótarjáni járás,

január 26. (kedd) Balassagyarmati járás,

január 27. (szerda) Bátonyterenyei járás,

január 28. (csütörtök) Szécsényi járás,

január 29. (péntek) Pásztói járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a pizzériákban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 3-4. héten az ételkiszállítással foglalkozó vendéglátóknál és építőipari vállalkozásoknál végez ellenőrzéseket. A vizsgálatok a megye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok.

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 3. héten az alábbi településeken tervez helyszíni ellenőrzéseket:

január 18. (hétfő): Penészlek,

január 19. (kedd): Mátészalka,

január 20. (szerda): Botpalád,

január 21. (csütörtök): Tarpa,

január 22. (péntek): Nyírbátor.

A NAV munkatársai vizsgálják az ékszerjavítók és az autószerelők nyugta- és számlaadását, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is végezhetnek ellenőrzéseket.

A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. január 25. és 29. között a pékségeket és a pékáruüzleteket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét, valamint a helyes pénztárgéphasználatot. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2021.01.25. - Tolna

2021.01.26. - Paks

2021.01.27. - Dombóvár

2021.01.28. - Tamási

2021.01.29. - Bonyhád

A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. január 25. és 29. között a pékségeket ellenőrzik az alábbi járások területén:

január 25. (hétfő) - Balatonfüred,

január 26. (kedd) - Pápa,



január 27. (szerda) - Ajka,

január 28. (csütörtök) - Zirc,

január 29. (péntek) - Veszprém.

A NAV ellenőrei a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják.

A NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. január 25. és február 05. között a drogériákat, valamint az étrend-kiegészítőket, gyógyhatású és biotermékeket értékesítő üzleteket ellenőrzik. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, a pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.

