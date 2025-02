Elképesztő ajánlat a Cápák közöttben: dupla pénzre mondtak nemet a fiatal vállalkozók

A Cápák között című üzleti showműsor legutóbbi epizódjában ismét izgalmas üzleti lehetőségek kerültek terítékre: egy mezőgazdasági vállalkozó egy újfajta tejjel próbálta megnyerni a befektetőket, de a környezettudatos törlőkendő fogalmával is megismerkedhettünk, és egy elektromos kapásjelző megszületésének történetével is.

Dr. Lendvai Csaba egy mezőgazdasági családi kisvállalkozás tulajdonosa, különleges tejjel érkezett a Cápákhoz, ami ízében színében nem különbözik a hagyományostól, viszont az egészségre pozitív hatással van.

Mint elmondta, a földön a szarvasmarhaállomány genetikailag megváltozott, a tej minősége is, ezért érzékenyek egyre többen a tehéntejre. Van erre egy egyszerű megoldás, az A2-es tej, ami egy a gént tartalmazó szarvasmarhától származik. A tejfehérjeérzékenyek kétharmada ezt a fajta tejet nyugodt szívvel ihatja. Ennek a népszerűsítésére, infrastruktúrafejlesztésre, kutatásra kért a befektetőktől Csaba 100 millió forintot 20 százalékért cserébe.

A kérdéskör rendkívül összetett, a túl sok szarvasmarha környezeti terhelése jelentős. Bojinka Miklóst például nem tudta meggyőzni a vállalkozó mindezek miatt, ám Csaba úgy látta, a Cápa rosszul közelíti meg ezt a kérdést.

Orbók Ilona ezen a ponton rátért inkább a számokra, és arról kérdezte Lendvai Csabát. Mint kiderült, az éves árbevétele 700 millió forint, ebből a tej 220-240 millió forintot tesz ki.Egy induló brandhez kérte a pénzt, tehát egy új kft-hez.

Ebben sok jelentkezőnek beletört a bicskája már, ez egy kicsit furcsa dolog: tehát a mi pénzünkből alapítasz egy céget és abból adsz nekünk 20 százalékot?

- ez a modell nem tetszett senkinek, hiszen ehhez neki 400 millió forintnyi know-how-t kellene beletennie. Lakatos István szerint ez érdekellentét, hiszen egy befektetőnek az lenne az érdeke, hogy minél olcsóbban jusson alapanyaghoz, Csaba saját cégének, amiből nem ad részesedést, az az érdeke, hogy minél drágábban adja el. Egyetlen Cápa sem fektetett be.

Popsihab a nedves törlőkendők helyett

Ágoston Nóra egy környezettudatos kozmetikai terméket fejlesztett ki: különleges nedves törlőkendőket. Egy olyan habformulát hozott, ami gyengébb minőségű toalettpapírt sem áztat el, mégis hatékonyan tisztít, a csatornahálózatra és a környezetre sem veszélyes. Mivel most indult a vállalkozása, eddig összesen 150 darabot adott el, komolyabb eladási számai tehát még nincsenek, mégis 5 millió forintot kért marketingre15 százalékért cserébe.

Annyit megtudtunk, hogy a végtermék 4290 forint, és egy pumpálás 13 forint, a termék előállítása 1700 forint. A Cápáknak nem csak Nóra lelkesedése, de a termék is tetszett, kifejezetten igényesnek tartották.

Látták, hogy Nóra nagyon hiszen a termékben, szuper energiái vannak, mint sales-es, azonnal alkalmaznák, de nem szálltak be, kivéve Bojinka Miklós, aki 50 százalékért ajánlotta fel a pénzt.

Kidurrant a 2 milliárdos lufi

Dr. Papp János és Meszter Roland szenvedélye a technológia és az innováció, a szépség- és fitneszipar megreformálására tesznek kísérletet elektromos izomstimuláción alapuló eszközökkel, mellyel egy másfél órás edzést 20 percesre lehet lerövidíteni. Több szabadalmuk is be van jegyezve, legutóbb egy lovakra fejlesztettek ki egy izomstimulációs rendszert, de termékeikre az űripar, a szépségipar is felfigyelt.

Az elmúlt 3 évben 2 milliárdos árbevételt értek el, évek óta mindent visszaforgatnak a vállalkozásba, de 2025-re terveik szerint az összbevételük elérheti az 5 milliárd forintot is. Azért jöttek, hogy növeljék a termék ismertségét és új piacokat nyissanak, amihez 10 százalékot ajánlottak fel 175 millió forintért cserébe.

A Cápák ezek után rákérdeztek az éves profitra, mint kiderült, ez 30-70 millió forint, amit keveselltek. Lakatos István szerint nem tudnak eladni, elaprózzák magukat 65 országban, ezért ő elsőként kiszállt. Balogh Levente szerint a cég legfeljebb 300 millió forintot ér, nem látták meg, hogyan térülne meg a befektetésük.

Tóparton, tópartokon

Váradi Tamás és üzlettársa az egymillió magyar horgász életét szeretné könnyebbé tenni egy elektromos okos kapásjelzővelés a hozzá tartozó applikációval. Az eszköz egy kép alapján még a hal fajtáját és a súlyát is képes felismerni és rögzíteni. Céljuk a következő 2 évben 5 ezer terméket eladni, amihez 9,5 millió forintot kértek 8 százalékért cserébe.

A kérdések viharában jól helytállak a fiatal vállalkozók, a tesztkészülék is tetszett a Cápáknak, melynek fogyasztói ára 54 900 forint, az önköltsége 15 ezer forint.

Elsőként Balogh Petya tett ajánlatot: felajánlotta a kért összeget, de 10 százalékot kért a cégből, Bojinka Miklós is felajánlotta ugyanezt Balogh Petyához társulva, a fiúk azonban Petya ajánlatát fogadták el, 20 százalékot nem akartak eladni a cégükből.

Képek: RTL Magyarország