Pofára esett a Cápák közöttben a legendás magyar divattervező: mi lesz így a Lakatos-brand sorsa?

A legizgalmasabb sztorikat természetesen az évad utolsó részére tartogatták a Cápák között című üzleti showműsorban. Számos nagyszerű vállalkozó mutatkozott be az 5. epizódban, megoldást kínálva a szájhigiéniára, a munkaerőhiányra, de Madonna egyik ruhatervezőjével is megismerkedhettünk.

Dudás Lili egy kertépítő-látványtervező applikációt terveztetett, hiszen a járvány óta az emberek egyre több időt töltenek otthon, így egyre népszerűbb a kertészkedés. A vállalkozása bevételét onnan reméli majd, hogy összeköttetésben van egy webshoppal így a használók egyből meg is tudják rendelni a növényeket, eszközöket, amiért ő 20 százalékos jutalékot kap. 15 milliós befektetést kért, cserébe 15 százalékot kínált.

Mint kiderült, eddig 17 millió forintot költött el, amit sokalltak a Cápák. Levente szerint Lili nem áll még sehol. A beszélgetésből aztán kiderült, hogy még nem indult be az üzlet, túl korán érkezett.

Én nem látom a megaigényt erre

- dr. Varga Eszter szerint Magyarországon a kertépítés még nem akkora biznisz, hogy ebből egy applikációra épülő vállalkozás jól jövedelmező tudjon lenni. A múlt tanulópénzét egyetlen Cápa sem szerette volna kifizetni, így nem fektettek be.

A paradicsomos lány

Mannheim Anett a paradicsom-termékcsaládját mutatta be: most még egyedül készíti termékeit manufaktúrában, de úgy gondolja, óriási lehetőség rejlik ebben még. Különlegessége, hogy a teljes ellátási lánc egy kézben van: a vetőmag kiválasztásától kezdve a marketingen keresztül egészen a csomagolásig. Összesen 10 terméke van, melyekkel egy év alatt 12 millió forintos árbevételt ért el.

Anett nagy meglepetésére a Cápák ismerték már a termékét, így nem volt nehéz dolga. 10 milliós befektetésért 10 százalékot ajánlott fel, a pénzt új kollégák bevonására kérte, akik segítik majd az értékesítést. Levente le volt nyűgözve, mint mondta

Elkötelezettje vagyok a magyar minőségi élelmiszergyártásnak, és az ilyen cégeket kell támogatni. Magyarországnak szüksége van minőségi magyar élelmiszerre.

20 százalékos profitot lehet realizálni ezen az üzleten, a bruttó polci ára 2500-3000 forint között van, a nagyker ára nettó 1390 – ezt jó árazásnak tartották. Éppen ezért látták benne a lehetőséget, főleg miután világossá vált, hogy Anett nyitott arra is, hogy nagyüzemben csinálja mindazt, amit eddig kicsiben. Orbók Ilona és Levente is látták a helyüket a cégben, mind a ketten beszálltak: 5-5 millióért 10-10 százalékot vittek.

A divat cápája

Független férfiruházati márkáját hozta el Lakatos Sándor, aki 100 millió forintot kért, hogy felfuttassa a brandjét, aminek égisze alatt Madonnának és Dave Gahannek is készített már ruhát. Egy csapat felépítésére kért most pénzt, hiszen szeretné megtízszerezni a bevételét. Nagyon hisz abban, hogy ezt lehet nagyobb produktumban is csinálni és megjelenni a nemzetközi piacon. 20 százalékot kínált a pénzért cserébe.

Most szembesültél azzal, amivel nagyon sok magyar divattervező, hogy a szakmájához nagyon jól ért, de szüksége lenne már egy üzleti partnerre is, aki kezelné a pénzügyeket

- összegezte Orbók Ilona. Az életművétől mindenki le volt nyűgözve, ám mivel ez egy nagyobb léptékű üzlet, úgy gondolták a 100 milliós befektetés túl kevés lenne, arról nem is beszélve, hogy a ruhaipar elképesztően ingoványos talaj. Egyedül Moldován András gondolkodott el komolyabban a lehetőségen, de végül ő is lebeszélte magát. A mentorálásra viszont többen is ígéretet tettek Sándornak.

A fogas lány

Fogászati termékek gyártásába kezdett Ferenczi Eszter, aki fogtechnikus és fogászati asszisztens, méghozzá az eddig megszokott nézőponttól teljesen eltérő megközelítéssel. Úgy rakták össze egy vitamingyártóval sortimentet, hogy a szájüreg számára szükséges vitaminok, probiotikumok belekerülhessenek. Célja, hogy egyszer csak ezzel foglalkozhasson.

Úgy alkotta meg a termékeket, hogy ha nagykereskedőnek adja tovább, minimum 100%-os árrése legyen rajt. Jövő év végéig 100 millió bevételt remél, hiszen van egy német partnere, aki kizárólagos forgalmazója lesz kint, viszont ehhez olyan mennyiséget kellene legyártania, amire jelenleg nincs pénze – ehhez kell neki a 10 millió forint. Egy korai ponton András kiszállt, négy Cápa azonban érdeklődött a lehetőség iránt. Balogh Petya szerint

Te vagy a tökéletes vállalkozó. Van egy nagyon jól fizető szakmád, de van egy nagyobb álmod, amit fel akarsz építeni, és a kényelmes, nyugodt élet helyett az igazi küzdelmet választod. Beleadod a szakmai tudásod, az energiádat és létrehozol egy új termékcsaládot. Pontosan ilyen vállalkozókat keresünk ebben a műsorban.

Orbók Ilona és Varga Eszter tettek ajánlatot: 5-5 millió forintot ajánlottak fel, 10-10 százalékos tulajdonrészért. Átrágták, majd Eszter elfogadta ezt a lehetőséget.

A hegesztőokosító

A fémipar meghatározó eszköze lehet a jövőben Horváth Tibor találmánya, amit fiával, Bendegúzzal hozott el a Cápáknak. Ez egy hegesztőokosítót, mely szinte minden iparág fontos eszköze lehet a jövőben. Tökéletes megoldás, az olyan munkaerőhiányos pozíciókban, mint a hegesztők, hiszen használójának nem kell mélyebb szakmai ismeretekkel rendelkeznie a használatához, egy egyszerű applikációval programozható. Sorozatgyártáshoz kértek 25 millió forintot, és 5 százalékot adtak volna ennyiért a cégből. Nagy előnyük, hogy sokkal olcsóbb ez az eszköz, mint a piacon kapható többi hasonló gép: 3 millió forintért árulják, 84 százalékos hasznuk van rajta.

A jövőbeli eladási számok azonban nem stimmeltek, feltehetően rosszul számoltak, Petyát éppen ezért elveszítették, a többiek pedig nem látták ebben az üzletben a helyüket. Balogh Levente azonban ennek ellenére meglátta benne a lehetőséget - felajánlott 25 millió forintot, de 25 százalékot kért. El is fogadták a vállalkozók az ajánlatot.