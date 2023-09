2,5 milliárd forint sorsáról döntöttek vasárnap este a Cápák: ilyen még nem volt a műsor történetében

Túl szerény, de túl nagyravágyó kishalak is úsztak vasárnap esete a ragadozók elé a Cápák között című üzleti showműsor újabb epizódjában az RTL-en. Az este egyik legnagyobb tanulsága, hogy érdemes őszintének lenni, ha befektetők elé áll az ember pénzt kérni, és az sem árt, ha transzparensen kommunikál, hiszen úgyis pillanatok alatt kiderül az igazság, és oda a bizalom.

Horváth Ákos ás Putz Attila minden eddiginél magasabb összegért érkeztek a stúdióba. Jelenleg egy retró élményközpontot birtokolnak és üzemeltetnek, egy „Kádár-kori Disneylandet” a város közepén. Itt a látogató visszarepülhet a 60-as, 70-es, 80-as évekbe, sőt, meg is lehet tapogatni, ki is lehet próbálni a tárgyakat. A vállalkozás jól prosperál, egy év alatt nagyjából 650 millió forintot termelt, 110 ezer látogatójuk volt. Egy 49 százalékos üzletrészéért 2,5 milliárd forintot kértek, hogy tovább tudjanak lépni és megépíthessék az első belvárosi dínó élményparkot.

Ilyen lokációra szállodát szoktak építeni, aminek sokkal jobb a megtérülése

- hívta fel a figyelmet dr. Varga Eszter, de nem csak ez volt itt a gond: nehezen bogozták ki az ajánlatot a Cápák, hiszen a vállalkozók pár fontos információt elhallgattak, és még ezután sem hittek nekik. Eszter szerint

nem teszünk ilyen élményközpontot a belvárosba. 49 százalékot felkínálni egy ingatlanból 2,5 milliárdért az egy exit. Ez nem jövőfinanszírozás.

Az is csak nagyon nehezen derült ki, hogy a 650 milliós árbevétel mire ment el: Ákos a veszteséges reklámcégét finanszírozta belőle. Moldován András szerint végig kamuztak, újabb és újabb csontvázak estek ki a szekrényből.

Miért nem rakjuk rendbe ezt a céget és utána kezdünk dínóparkban gondolkozni?”

-tette fel a jogos kérdést Balogh Levente. Az ötletet, a belerakott munkát értékelték, de egy Cápa sem fektetett be.

Fóliás Juci

A közösségi médiában már régóta jelen lévő Fóliás Juci olyan termékeket árul, melyek segítségével minimális pénzből lehet felújítani régi, kopott, unalmas csempéket, bútorokat, felületeket. Jól megy a vállalkozás, de elértek egy olyan pontig, ahol már külső segítségre, egy befektetőre lenne szükségük.

50 millió forintot kért 8 százalékért cserébe a paneltuning nevű ötletére: azaz csomagokban kínálná panellakosoknak a fóliát, amivel fel tudják újítani az otthonaikat. A fólia ugyan nem egyedi, Németországból rendelik, készen veszik, de van saját márkázott Kínában készült terméke is. 300 milliós árbevételt értek el a tavalyi évben, ebből viszont csak kétmillió forint volt a profit, amit keveselltek a Cápák. Az oka nyilván az árfolyamingadozás volt, hiszen az azt megelőző évben 20 millió forint nyereségre tettek szert. Legnagyobb probléma, hogy tőkehiányos a cég. Balogh Petya így látta:

Te vagy a piacvezető, ehhez képest borzasztóan pici az árrésed. Ennek a cégnek jóformán nincsen profitja

A Cápák szó szerint imádták Jucit, két ajánlatot is kapott, méghozzá egészen meglepőeket: Orbók Ilonának kifejezetten tetszett, hogy nőként, 4 gyerek mellett valósította meg az álmát:

Ilyen emberből kellene több Magyarországon!

50 millió forintot felajánlott 30 százalékért, de voltak feltételei: ő ebből tervei szerint 3 év múlva kiszállna, szerez magának vevőt, de Jucinak is el kell adni részt belőle, maximum 51 százalékot tarthatnak meg akkor. Így viszont pénzhez jut.

De Moldován András is tett ajánlatot: szerinte ennek a vállalkozásnak először is kell valaki, aki megtanítja őket, hogy kell profitot csinálni. 12,5 százalékért felajánlotta az 50 millió forintot, de nem most, majd csak az 500 millió forintos árbevételnél kapja meg a többi 12,5 százalékkal együtt. Így Andrásnak összesen 25 százaléka lesz. Fóliás Juci ez utóbbit, azaz Moldován András ajánlatát fogadta el.

A selyemút nyomában

Lukács-Tóth Boróka és férje, Lukács Asztrik a textiliparból érkeztek befektetőt keresve. Különleges anyagból készült termékekkel foglalkoznak: minőségi selyem ágyneműt és hálóruhát gyártanak itthon, webshopon keresztül értékesítik, melyet egyedi tervezési folyamaton keresztül tudnak a vevők kiválasztani. 15 millió forintos éves árbevétellel működnek, aminek a fele profit. 12 millió forintot kértek 10 százalékos üzletrészért cserébe.

Jelen helyzetben körül-belül 15 millió forint a cégértéketek, ehhez képest 12 milliót kértek 10 százalékra, tehát szerintetek 120 millió forint a cégnek az értéke. Pénzügyileg ennek ti hogy néztetek utána?

- tette fel az egészen jogos kérdést Orbók Ilona. A vállalkozók szerint olyan ütemben nőnek, hogy ezt a szintet simán el fogják érni a következő két-három évben. 2026 végére 150 milliós árbevételt várnak.

Ennek biztos, hogy van piaca, de az is biztos, hogy én nem kellek ehhez

- Balogh Levente ezekkel a szavakkal szállt ki. Annyira helyesek voltak, hogy Moldován Andrástól megkapták a „Best couple of the Year” címet, azaz az év legjobb párosát, de abban egyetértettek a befektetők, hogy ez egy tipikus családi vállalkozás méret, ami sokra hivatott, de senki sem fogadta el az ajánlatot.

Autódiagnosztika

Horváth Oszkár közgazdász-programozó és Kálmán Gábor villamosmérnök hosszú évek óta barátok, üzlettársak és egy közös projektjük ötletét hozták el. A termék használt autók adás-vétele és üzemeltetése körüli problémákra nyújt költségcsökkentő megoldást. Magyarországon, mint ismeretes, folyamatosan nő az autók átlagéletkora és ezzel párhuzamosan a meghibásodások száma is. A vállalkozók által kifejlesztett eszköz az ezekből adódó költségek csökkentéséhez járulhat hozzá. 29 százalékát árulják a cégüknek 60 millió forintért, igaz, konkrét bevételük még nem volt.

Itt van egy ígéretetek, amit nem könnyű betartani, méghozzá az, hogy mi előbb tudjátok, hogy el fog szakadni a vezérmű szíj, vagy be fog sülni a motor

- Petya szerint az autóipar is régóta kísérletezik a prediktív előrejelzéssel, hogy meg tudják jósolni, mi baja lesz az autónak, de nincsenek kész vele. Nem hitt abban, hogy két magyar szakember oldja meg ezt a problémát.

Nincs bizonyítva, hogy ez a modell működni fog, ezért Petya kiszállt, ahogy Eszter, András és Ilona is, Balogh Levente viszont adott először egy fél, majd egy teljes ajánlatot, ám a megtérülésre fedezetet kért, ami annyit jelent, hogy bukás esetén visszakapja a befektetett pénzét bármi áron. Elfogadták a feltételeket a vállalkozók.