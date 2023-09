Bajban vannak a magyar borok? Egyre kevesebb üveggel tudnak előállítani

HelloVidék Link a vágólapra másolva

A legtöbb magyar embernek azonnal a híres tokaji aszú ugrik be, ha a borvidéknek a nevét meghallja, de van itt egyéb különlegesség is, amivel érdekes lehet megismerkedni. A HelloVidék most utánajárt, milyen évre számítanak idén ezen a borvidéken, hogyan érzékelik a klímaváltozást, és milyen borokat kóstoljunk meg, ha erre járunk.

A Tokaj-hegyaljai borvidék 87 km hosszúságban és 3-4 km szélességben foglal helyet 5500 hektárnyi területen, három jellegzetes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben, 28 település határában. A szóban forgó borvidék pedig zárt térség, azaz más területről származó szőlőt, mustot, bort – palackozott bor kivételével – szigorúan tilos behozni. Ezzel a borvidék borai, borkülönlegességei fokozott védelemben részesülnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azt azonban kevesen tudják, hogy az is szabályozva van egyes területeken, hogy hektáronként mennyi szőlőt lehet ültetni. Az időjárás pedig idén nem kifejezetten kedvezett a borászoknak. Gonda Péter, a Gonda borászat tulajdonosa arról mesélt, hogy idén kevesebb bor termett, mint tavaly. Ha nagyon csapadékos az időjárás, nehéz egészséges szőlőt termeszteni, a különböző betegségek miatt, így elmondható, hogy a legtöbb termelőnek küzdelmes éve volt, de az a szőlő, ami a nagy csapadékot túlélte, nagyon ígéretes, szép lesz. Ráadásul a mostani szeptemberi meleg és napfény kedvez a szőlőnek, jó beltartalmi értékeket várunk, kiváló borok készülhetnek belőle - mondta el a szakember, kihangsúyozva, hogy vár évente változik a helyzet, tavaly nagyon aszályos volt az időjárás, a Tokaj-Hegyalja borrégiót a klímaváltozás még nem érinti, egyelőre csak annyiban, hogy a szüreti időpontok előrébb jönnek, hamarabb megérik a gyümölcs. Ez főleg a száraz borok esetében okozhat problémát, a savegyensúlyuk másképp alakulhat, az édes boroknál nem annyira érzékelhető a különbség. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 millió forintot, 25 éves futamidőre, már 8,1 százalékos THM-el, és havi 151 979 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 8,52% a THM; a K&H Banknál 8,57%; a Raiffeisen Banknál 8,72%, az Erste Banknál 9,02%; míg az OTP Banknál 9,3%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Fagyással kapcsolatos problémáink nincsenek, a Zemplén megvéd minket az északról betörő hidegtől, a Bodrog és a Tisza pedig párás mikroklímát biztosít. A talaj nagy része magas agyagtartalmú, jól megtartja a vizet, ezért is lehetséges, hogy egy olyan száraz évben is jó minőségű termést tudtunk szüretelni, mint amilyen a 2022-es volt. Az itteni fő fajta, a Furmint egy rendkívül ellenálló szőlő., tehát egyelőre mi itt nem érezzük még a klímaváltozás hatását, ugyanakkor a technológiát folyamatosan fejlesztjük, ami a többi borvidékre is igaz. A szüreti időszak korábbra tolódott pár héttel, de ez kezelhető "probléma". - nyilatkozta a klímaváltozás kapcsán Gonda Péter.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK