4 millió forint támogatás kezdő vállalkozásoknak: itt a Vállalkozó Start II. Program

A Vállalkozó Start II. program rendkívül népszerű kezdeményezés volt a kezdő vállalkozók körében, hiszen akár 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is nyújtott induló vállalkozásoknak. A program 2024-ben még elérhető volt, sokan éltek is a lehetőséggel, és ma is sokan keresnek rá, hátha ismét megnyílik. 2025-ben azonban egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy újraindul-e a Vállalkozó Start II. vagy egy hasonló támogatási forma. Mi utánajártunk, hogy mit lehet tudni a programról, és cikkünkben összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat: mik voltak a különbségek az első és második ütem között, milyen feltételekkel lehetett részt venni benne, és mire számíthat az, aki hasonló támogatásra pályázna.

Mai napig sokan érdeklődnek a Vállalkozó Start II. Program iránt, ám érdemes már most az elején leszögezni, hogy a program lezárult. A pályázatokat 2023. augusztus 1-től lehetett benyújtani, a beadási határidő legkésőbb 2024. szeptember 30-ig tartott, vagy a keret kimerüléséig. ​ A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! ​A Vállalkozó Start II. Program 2024-ben a 2023-ban kiválasztott résztvevők vállalkozásainak elindítására és támogatására fókuszált. Az OFA Nonprofit Kft. által koordinált program célja az volt, hogy a támogatott egyének sikeresen megalapítsák és fenntartható módon működtessék vállalkozásaikat.​ 2025 áprilisában a Vállalkozó Start II. Program már a megvalósítási és fenntartási szakaszban van. A támogatott vállalkozások rendszeres mentorálási alkalmakon vesznek részt, amelyek az időszaki és záró beszámolók elfogadásának feltételei. A Vállalkozó Start II. Program második komponensében a képzést és az üzleti terv jóváhagyását követően létrejött vállalkozások támogatási kérelmüket, a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2025. június 30-ig nyújthatják be. A benyújtási lehetőség felfüggesztéséről vagy a keret kimerüléséről az OFA Nonprofit Kft. a honlapján közleményt tesz közzé. A kezdetek: Vállalkozó Start Program A Vállalkozó Start program első változata (VS1) az elmúlt években több ezer fiatalnak és álláskeresőnek adott lehetőséget arra, hogy 2 millió forint vissza nem térítendő támogatás kezdő vállalkozás indításához. A program célja az volt, hogy minimalizálja a saját tőke szükségességét, és segítse a friss vállalkozásokat az első időszakban. A jelentkezőknek részt kellett venniük egy képzésen, üzleti tervet kellett készíteniük, és vállalniuk kellett, hogy vállalkozásukat minimum két évig fenntartják. A kezdő vállalkozás támogatás munkanélkülieknek különösen népszerű volt, hiszen segített visszavezetni őket a munkaerőpiacra saját vállalkozás indítása révén. További lehetőség: Vállalkozó Start II. Program A Vállalkozó Start II. Program keretében akár 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás is elérhető volt, ezáltal kétszer akkora kezdő vállalkozás támogatás volt elérhető, mint a korábbi verzióban. A célcsoport is bővült: nemcsak pályakezdő fiatalokat, hanem 30 év feletti, tartósan álláskeresőket, GYED-ről visszatérőket és akár inaktív, de vállalkozni vágyó nőket is vártak. Ez a kezdő vállalkozás támogatás már nem csak szociális alapon volt elérhető, hanem gazdaságélénkítési célokat is szolgált, és összehangoltan illeszkedett a GINOP kezdő vállalkozás fejlesztési irányaihoz. A GINOP Plusz-3.2.1-21 program keretében a résztvevők képzést kaptak, majd üzleti terv alapján döntötték el, hogy jogosultak-e a támogatásra. Kik jelentkezhettek a Vállalkozó Start II. programra? ​A Vállalkozó Start II. program az OFA Nonprofit Kft. által indított kezdeményezés, amely vissza nem térítendő támogatást és komplex szakmai segítséget nyújtott induló egyéni és mikrovállalkozások számára. A program célja az volt, hogy elősegítse a fenntartható vállalkozások létrehozását és működtetését Magyarországon.​ A program főbb jellemzői: Célcsoport: 18–64 év közötti magyar állampolgárok, akik piacképes üzleti ötlettel rendelkeznek, és új vállalkozás indításával önfoglalkoztatóvá kívánnak válni.​

Támogatás összege: Legfeljebb 4,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető az induló vállalkozás kezdeti költségeire, például bérjellegű kiadásokra, eszközbeszerzésre és szolgáltatások igénybevételére.​

Képzés és tanácsadás: A programba beválogatott jelentkezők 90 órás e-learning vállalkozói képzésen és egyéni konzultációkon vesznek részt, amelyek során kidolgozzák üzleti tervüket.​

Mentorálás: A támogatott vállalkozások számára kötelező évente 4–6 alkalommal részt venni mentorálási szolgáltatáson, amelyet az OFA térítésmentesen biztosít. A mentorálás célja a vállalkozás hatékony és jogszabályoknak megfelelő működésének támogatása.

Beszámolási kötelezettség: A támogatás felhasználásáról és a vállalkozás fejlesztéséről a támogatottaknak három alkalommal kell beszámolót benyújtaniuk.​ Lépések a támogatás igényléséhez A kezdő vállalkozás támogatás 4,5 millió forint elnyeréséhez a következő lépésekre volt szükség: Jelentkezés a programba az OFA honlapján keresztül.

Képzés elvégzése: vállalkozói kompetenciák és alapvető üzleti ismeretek elsajátítása.

Üzleti terv készítése és benyújtása.

Pályázat benyújtása a vissza nem térítendő támogatásra. A kezdő vállalkozás támogatás 2024 teljes folyamata során szakértői mentorálás és tanácsadás is elérhető volt, amely jelentősen növelte a sikeres vállalkozásindítás esélyét. Mire volt használható a támogatás? Az induló vállalkozás támogatás célzottan működési költségekre volt fordítható, például: eszközbeszerzésre,

bérleti díjakra,

informatikai fejlesztésre,

marketingre és arculatra. Ez a vállalkozás támogatás kiváló lehetőség volt azok számára, akik a forráshiány miatt nem mertek belevágni az álmaik megvalósításába. Vállalkozás támogatás 2025 Bár a Vállalkozó Start II. programról esetleg lemaradtunk, nem érdemes elkeseredni – a hazai és uniós források rendszeresen kínálnak újabb lehetőségeket a kezdő és működő vállalkozások számára. A kezdő vállalkozás támogatás 2025 során legyen szó akár vissza nem térítendő támogatásokról, kedvezményes hitelkonstrukciókról vagy mentorálási programokról, a vállalkozói ökoszisztéma folyamatosan fejlődik, és azok, akik naprakészen követik a kiírásokat, időben reagálhatnak és pályázhatnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a sikeres vállalkozások mögött gyakran nemcsak jó ötletek, hanem tudatos pénzügyi és fejlesztési lehetőségek kiaknázása is áll. Ezért is érdemes rendszeresen átnézni az OFA, a GINOP Plusz, vagy éppen a MAG Zrt., illetve egyéb támogatásokat kezelő szervezetek weboldalait, hírleveleire feliratkozni, vagy akár pályázatfigyelő szolgáltatást igénybe venni. Ha felkészültek vagyunk, van egy átgondolt üzleti ötletünk és kidolgozott tervünk, akkor amikor megnyílik egy új lehetőség, azonnal tudunk élni vele. Egy jó pályázat gyakran nemcsak anyagi forrást, hanem szakmai támogatást és kapcsolatrendszert is jelenthet, ami különösen értékes lehet a vállalkozás elindításának vagy megerősítésének szakaszában.

Címlapkép: Getty Images

