Újraindul a népszerű program: 4,5 millió forintot is kaphatunk a vállalkozás elindításához (x)

Ismét igényelhető támogatás a vállalkozóvá váláshoz: a Vállalkozó Start II. Programra a regisztráció augusztus 1-jén kezdődött, a támogatási kérelmeket pedig szeptember 1-jétől a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2024. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A Bankmonitor szakértői szerint a lehetőség komoly pénzügyi és szakmai támogatást jelent a kezdő vállalkozóknak.

A pályázat célja az új egyéni, illetve mikrovállalkozások elindulásának támogatása ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással. A pályázatra 4,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, amelyből a tervek szerint több mint ezer vállalkozás részesülhet.

A támogatásra azok a

18-64 év közötti magánszemélyek jelentkezhetnek, akik

vállalkozói szemlélettel és piacképes ötlettel rendelkeznek;

a vállalkozói alapkompetenciatesztet eredményesen kitöltötték, illetve a személyes elbeszélgetés során vállalkozási ötletük, attitűdjük alapján támogathatónak bizonyulnak;

más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkeznek;

más vállalkozásnak nem vezető tisztségviselői.

Hogyan lehet pályázni?

A Bankmonitor vállalati szakértői szerint már a célok kijelöléséből is látszik, hogy a program keretében nem kizárólag az indulás költségeihez járulnak hozzá, hanem a felkészülést ismeretanyagokkal, képzéssel és mentorálással is segítik. Ehhez illeszkedik a pályáztatás menete is.

Először regisztrálni kell, amire augusztus 1-től van lehetőség a lebonyolító OFA Nonprofit Kft. honlapján. Ezt egy kompetenciafelmérés és egy személyes elbeszélgetés követi. Akik ezen a szűrőn átmennek, azok egy 90 órás oktatáson vehetnek részt, ennek során általános vállalkozói ismereteket szerezhetnek. Ezt egy személyre szabott mentorálás követi. Az ismeretanyag megszerzéséről tanúsítványt kapnak a jelentkezők, amit az elkészített üzleti tervükkel együtt a pályázati kérelemhez nyújthatnak be. Ez utóbbi beadására szeptember 1-jétől nyílik majd lehetőség.

Mekkora támogatáshoz lehet jutni?

A vállalkozás indításához elengedhetetlen ismeretek mellett vissza nem térítendő támogatást is kapnak a pályázók. Ezekre a kezdeti költségekre legfeljebb 4,5 millió forint igényelhető. A támogatás felhasználható a támogatási időszak 12 hónapja során felmerülő bérjellegű kiadásaik fedezésére, illetve a vállalkozás versenyképességének növelését szolgáló beszerzésekre, szolgáltatások igénybevételére. Előbbi az elnyert támogatás kétharmadát, utóbbi harmadát érheti el.

A támogatás felhasználásáról és a vállalkozás fejlesztéséről 3 alkalommal beszámolót kell benyújtani a 3. és a 6. hónap végén, végül pedig a program zárásakor. A támogatott személynek vállalnia kell, hogy az induló vállalkozás működtetésében legalább 2 évig személyesen részt vesz, és igénybe veszi az OFA munkatársai által nyújtott mentorálási szolgáltatást.

A programra a regisztrációs felületen lehet jelentkezni, az ehhez kapcsolódó részletes útmutató itt tekinthető meg.

