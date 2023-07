Kőkemény NAV-razzia indul Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök júliusban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023. június 26-tól átfogóan ellenőrzi a Balaton és a Velencei-tó környéki települések kereskedőit és szolgáltatóit. Ellenőrzésre akár hivatali időn kívül is számítani lehet - hívták fel a figyelmet a honlapon. A NAV munkatársai elsősorban a hivatal adatai szerint kockázatos vállalkozásokat kísérik figyelemmel, így a vendéglátóegységeket, ajándékboltokat, piacokon, strandokon értékesítőket. A NAV a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, illetve az online pénztárgépek szabályos üzemeltetését vizsgálja. Idén emellett kiemelt figyelmet kap a jövedéki szabályok betartása, az automata berendezések működtetése, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelelő megállapítása, megfizetése is. Az Adótraffipax oldal alapján az is tudható, hol mikor várhatók ellenőrzések.

A fővároson belül a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. július 10. és 14. között ellenőrzik a belváros turisztikailag frekventált területeit. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét valamint a jövedéki termékeket vizsgálják. (A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.) A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegye strandjain és fürdőiben, illetve vendéglátóhelyein, fesztiválokon és rendezvényeken, valamint a fagylaltárusoknál és a szezonáliszöldség- és gyümölcsárusoknál ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. Az ellenőrök 2023. július 5-én (szerdán) Tiszaalpáron, Tiszakécskén és Szentkirályon ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését. A NAV baranyai munkatársai július 3. és 9. között kedden Pécsett az ajándékboltokat, szerdán a szigetvári strand boltjait és büféit, csütörtökön pedig szintén Pécsett a Petőfi Sándor utcai üzleteket ellenőrzik. A revizorok megjelenésére számíthatnak továbbá a „Zsolnay Fényfesztivál” és a „Villányi Rozé Fesztivál” rendezvényekre kitelepülő árusok is. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai július 24. és 28. között Gyula, Békéscsaba, Orosháza és Szarvas belvárosában ellenőriznek. A revizorok a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják, akár többször is. 2023. július 31. és augusztus 4. között az ellenőrök a vármegye dinnyeárusainál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét. Következő hónapban, augusztus 7. és 11. között pedig a mobilkészüléket és számítástechnikai kiegészítőket árusítókat ellenőrzik. A revizorok a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát vizsgálják. A NAV Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai a lángossütödéket ellenőrzik július 4-én és 5-én. Az ellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. Fejér vármegyében Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai 2023. július 3. és 8. között a Velencei-tó térségében (Dinnyés, Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Pákozd, Sukoró és Nadap) ellenőriznek. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét ellenőrzik. Emellett vizsgálják a jövedéki szabályok betartását, az automata berendezések működtetését és a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelelő megállapítását és megfizetését is. Az adóellenőrök egy helyszínre többször is visszatérhetnek. A NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. július 5-én a megyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást. A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság munkatársai júliusban a vendéglátóhelyeket, cukrászdákat, fagylaltozókat, valamint a különböző turisztikai rendezvényeken, strandokon értékesítőket ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását vizsgálják. A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. június 26. és július 7. között a strandokon és a turisztikailag frekventált helyeken ellenőrzik a kereskedőket és vendéglátókat. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, a jövedéki szabályok betartását és az alkalmazottak bejelentését. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések. A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2023. július 3. és 7. között a vármegyei strandfürdőkön üzemelő vállalkozásoknál tervez helyszíni ellenőrzéseket. A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. július 1. és augusztus 31. között a fürdőket és strandokat ellenőrzik. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését. A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága a 26-27. héten fesztiválokon, rendezvényeken, fagylaltozóknál, cukrászdákban, és strandokon ellenőriznek. A vizsgálatok a vármegye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok. A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársai 2023. július 3. és 9. között az alábbi településeken ellenőriznek: július 3. (hétfő): Kemecse, Nagyhalász, Vasmegyer,

július 4. (kedd): Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaeszlár,

július 5. (szerda): Nyírtura, Székely, Ramocsaháza,

július 6. (csütörtök): Kék, Dombrád, Beszterec,

július 7. (péntek): Nyíregyháza. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a jövedéki termékeket, a szabályos foglalkoztatást, az online pénztárgépek használatát. Ezen felül vizsgálják a kezelőszemélyzet nélküli automatákat, valamint az építőipari vállalkozásoknál továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a vármegye bármely településén ellenőrizhetnek - hívták fel a figyelmet. A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. július 3. és 30. között a strandokat, fürdőket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, valamint vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei: július 3. (hétfő): Dunaföldvár

július 5. (szerda): Szekszárd

július 6. (csütörtök): Dombóvár

július 7. (péntek): Paks

július 10. (hétfő): Bonyhád

július 12. (szerda): Fadd

július 14. (péntek): Szálka

július 18. (kedd): Szekszárd

július 20. (csütörtök): Tamási

július 25. (kedd): Paks

július 26. (szerda): Bonyhád

július 27. (csütörtök): Dombóvár A NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. júliusában a fürdőkön, strandokon és hétvégi rendezvényeken ellenőriznek. Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A NAV Zala Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. július 3. és 31. között strandokon és a turisztikailag frekventált helyeken ellenőrzik a kereskedőket és vendéglátókat. A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az online pénztárgépek használatát, a jövedéki szabályok betartását, az automata berendezések működését, valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos kötelezettség teljesítését vizsgálják. Az adóellenőrök egy helyszínre többször is visszatérhetnek. A közzétett vármegyei adatok nem zárják ki azt, hogy máshol is lehetnek NAV ellenőrzések.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK