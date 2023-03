Meglepő kérdést tett fel Moldován András: sírásban tört ki a fiatal lány a Cápák között stúdiójában

Nem mindennapi vállalkozók álltak a Cápák elé vasárnap az RTL-en futó üzleti showműsor 11. epizódjában: érkezett gyémántkereskedő, könyvkiadó, mosószergyártó és egy különleges influenszer is. Izgalmakban, váratlan fordulatokban ma este sem volt hiány.

Nem mindennapi vállalkozók álltak a Cápák elé vasárnap az RTL-en futó üzleti showműsor 11. epizódjában: érkezett gyémántkereskedő, könyvkiadó, mosószergyártó és egy különleges influenszer is. Izgalmakban, váratlan fordulatokban ma este sem volt hiány.

Gazdátlan gyémántok

Meggyőződése szerint érdekes és izgalmas, új ötlettel állt a Cápák élé Feil Róbert 34 éves ékszerész, egy mesterséges gyémánt ékszarmárka megálmodója. Fizikailag és optikailag a természetes és a mesterséges gyémánt megegyezik, mind a kettő szénatomokból épül fel, csakhogy a természetes gyémánt évmilliók alatt jön létre, és kétszer annyiba kerül, mint az üzemi körülmények között előállított fajtája.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

100 millió forintot kért márkaépítésre, a sales csapat és a készlete bővítésére, hiszen Magyarország és Európa első számú márkája szeretne lenni. Cserébe az új cég 10 százalékát ajánlotta fel.

Nem sikerült egy befektetőt sem meggyőzni, Balogh Petya és Lakatos István egyáltalán nem rajonganak az ékszerekért, Balogh Levente pedig már kipróbálta magát ebben az üzletágban, és szerinte túl van értékelve a cég, hiszen eddig mindössze 6 millió forint árbevételt produkáltak, ehhez képest az 1 milliárd forint sok. Azt elismerte, hogy

ez a világ legnagyobb üzlete, ettől függetlenül nem mernék beleugrani. 53 éves vagyok. Értem ezt az üzletet, de nem értem meg, hogy ennek hogy alakul az árazása, és hogy hogy lehet ezen a piacon érvényesülni

Moldován András pedig nem látta meg Róbertben az egyediséget, a saját hozzáadott értékét, valamint, hogy miképp lehet ebből hálózat, olyan nagy üzlet, amibe már érdemes befektetnie 100 millió forintot. Szabina szereti az ékszereket, de ő is azt gondolta, aránytalan ez a cégérték, arról nem is beszélve, hogy egy egész brandet kell felépíteni még.

Pezsgőtablettából felmosószer

Kabák Adrián a tisztítószereket forradalmasítaná, hiszen kevesen tudják, de az üzletekben kapható vegyszerekben mindössze 10 százalék az aktív hatóanyag, a többi víz. Ezért Adrián és társa megalkotta a pezsgőtabletta alapú tisztítószercsaládot, mellyel kizöldítenék a takarítást. Jelenleg 5 termékes a portfóliójuk, a fejlesztés egy éve zajlik, szeptemberben indult el az értékesítés. Eddig 2 millió forint árbevételük volt, céljuk a 150 millió forint évente. Az értékesítés és a gyártókapacitás bővítésére 30 millió forintért 10 százalékod ajánlott.

De nem csak zöldebb, olcsóbb is a takarítás ezekkel a termékekkel: egy kis zacskó ára 350-450 forint, arról nem is beszélve, hogy az adagolást precízen lehet végrehajtani. Az árrés, amivel dolgoznak, kifejezetten magas: 50 forintra jön nekik ki egy kis zacskó tisztítószer. A célközönség nem annyira a háziasszonyok, inkább a takarítócégek, irodaházak.

A Cápáknak tetszett Adrián összeszedettsége, felkészültsége, a keresztkérdéseket is megválaszolta csípőből. Elsőként Balogh Petya szállt ki, ő nem akar takarítószerekkel foglalkozni, Tomán Szabinának is tetszett a termék, elismeri, hogy erre tart a világ, de ő sem fektetett be.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

István ismét egy hihetetlen ajánlattal állt elő: megkérdezte először is, ki a legnagyobb szereplője a piacnak, akit célba vettek, majd hogy mekkora részesedést adna neki Adrián, ha megszerezné neki. A fiatal vállalkozó válasza az volt, semennyit – ez a többi cápának nagyon tetszett, főleg Moldován Andrásnak, ő azonnal tett is egy fél ajánlatot: 20 százalékért 15 millió forintot ígért, majd Lakatos István is beígérte ugyanezt.

Balogh Levente sokalta a 40 százalékot, amit el akartak venni a fiútól, ő 15 millióért 10 százalékot kért csupán – de senki nem jött be mellé. Adrián ellenajánlatát, a 6-6 százalékot Lakatos Istvánék nem fogadták el. Ennek ellenére biztosak voltak benne, hogy sikeres lesz ez a vállalkozás, de előtte még nagyon sokat kell güriznie.

Mindent vagy semmit

Szabó Bence gyerekeknek szóló, egyedi, személyre szabható mesekönyveket készít. Az ügyfelek a weboldalon különböző mesék közül választhatnak egyet, majd a főszerelőt személyre szabják, és karakterizálják is a főhőst. A folyamat teljes mértékben automatizált, ők már csak a kiszállítást, a csomagolást intézik, így reálisnak látja, hogy a következő 3 évben 35 ezer könyvet fognak értékesíteni 270 millió forintos árbevétel mellett – ebből a profit 77millió. Most 10 millió forintért jött, 10 százalékot kínált cserébe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Mint kiderült, egy ilyen könyv ára 7000-8000 forint. A Cápák, ahogy egyre mélyebbre ásták magukat a vállalkozás jelenlegi helyzetében, történetébe, úgy ment el a kedvük a befektetéstől, Moldován András elsőként szállt ki. Tomán Szabinának tetszett az ötlet, rendkívül bájosnak találta, de véleménye szerint a marketing sántít, és ahhoz viszont 10 millió forint kevés, ő sem fektetetett be.

Balogh Levente szerint nagyon szanaszét vannak a számok, ahogy Bence tevékenységei is, ő is kiszállt. Lakatos István szerint viszont ez egy olyan termék, amiből ki is lehetne hozni valami jót, tett egy ajánlatot, de csak azzal a feltétellel, ha a már létező, amúgy jól működő cégéből az újat nem szervezi ki. Mindenben érdekelt akar lenni, amit Bence csinál. 5 millió forintot ajánlott 24,5 százalékért, és Balogh Petya is csak úgy szállt volna be, ha minden bevételéből részesedhet. A vállalkozó azonban ezt nem fogadta el, pénz nélkül távozott.

Plüssrókacsapda

Olajos László, termékfejlesztő és Somos Balázs, szoftverfejlesztő közös start-up-jukat hozták el, kihelyezett vadcsapdák megfigyelésével foglalkoznak. Jelenleg a prototípus fejlesztésének az utolsó fázisában vannak, 20 terméküket éppen használják, tesztelik vadásztársaságok, erdészetek. A lényege ezeknek a csapdáknak, hogy jelez a vadőrnek, és az állat nem fog szenvedni esetleg napokon keresztül a fogságban. 65 euróért adnák a terméket, egy megfigyelési napot 15 eurocentért. A stúdióba 50 ezer euróért érkeztek, 5 százalékot adtak volna.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Moldován András nem érezte, hogy ez egy találmány lenne, és véleménye szerint eszelősen felülárazták.

Nem tudom megvenni, mert olyan árat kértek érte, amit nem tudok kifizetni, úgyhogy én kiszállok

Ezen érvek mentén Tomán Szabina is kiszállt. Balogh Levente szerint ez jó ötlet, de nekik tipikusan egy angyalbefektetőre van most szükségük, aki viszont Balogh Petya. Ő viszont ódzkodott attól, hogy az eszköz segítségével állatokat pusztítanak el. Kiszállt

Lakatos Istvánnak az 5 százalék kevés volt, 30 százalékot kért, de ha 2024 év végéig eladnak 5 ezret a termékből, akkor visszamegy 20 százalékra. Ellenajánlatot adtak 25 és 12,5 százalékra gondoltak, végül egy kis alkudozás után megegyeztek 30 és 12,5 százalékba.

Influenszer a Cápák előtt

Csomós Nadin 19 éves, 150 ezres influenszer, tartalomgyártó, aki saját termékét hozta el, melyet mindössze két hete kezdett árusítani: hajgumiként és pohárfedélként is funkcionál, így a fiatal lányok poharában nehezebb bármit is belecsempészni buli alkalmával. Sikerült levédetnie, és eddig 20 darabot adott el belőle. Webshopra és ipari varrógépre lenne szüksége, 1 millió forintot kért 10 százalékért. A termék ára 3500 forint.

Fotó: Sallak Dóra/RTL

Moldován András nem látta magát ebben az üzletben, Tomán Szabina szerint inkább a felületeivel kellene Nadinnak foglalkoznia mintsem a hajgumikkal. Balogh Petya szerint jó a gondolat, de a hajgumibiznisznél ennyi követővel többet is el lehetne érni. Egyikük sem szállt be, de nagyon tetszett nekik Nadin és az elszántsága, de inkább a tartalomgyártásra biztatták mindannyian a varrás helyett. ezt bizonyítandó, Balogh Levente egy egymilliós megbízást adott a fiatal lánynak, hogy tartalmat gyártson a cégeinek.