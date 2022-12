Szigorúan ellenőrzik a beszállítókat a Henkelnél: komoly kritériumoknak kell megfelelniük

Nem feltétlenül drágább egy nagyvállalatnál a környezettudatos működés - mondta el a Business Menü Bombera Krisztinával interjúsorozat hatodik epizódjának főszereplője Fábián Ágnes, a Menedzserszövetség és a Linde Gáz Magyarország Zrt. közös Év Menedzsere a Környezettudatos Gazdaságért Különdíj kitüntetettje.

Nem ad értéket az a termék, amelyik nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek: ha egy cég a hosszú távú értékteremtésben hisz, nem hozhat rossz döntéseket a fenntartható működéssel kapcsolatban - mondta az interjúban Fábián Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója. A cégvezető úgy látja: nem feltétlenül jelent több költséget egy nagyvállalatnál a környezettudatos működés.

Fábián Ágnes tapasztalatai szerint a versenytársaik is képviselik ezeket az értékeket: a fejlődés útja az, hogy hosszú távon fenntartható értéket teremtsenek - legyen szó termékről, szolgáltatásról, vagy akár munkahelyi környezetről.

Nézzék meg a Business Menü videósorozat hatodik részében Fábián Ágnessel készített mélyinterjút, melynek végén a díj átadójával Hegedüs Ákossal, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatójával arról beszélget Krisztina, hogy miért is fontos ez a különdíj és a Menedzserszövetséggel mi az üzenetük a díj átadásával.

A Henkel beszállítóinak is komoly fenntarthatósági követelményeknek kell megfelelniük, a teljes beszállítói folyamatot szigorúan ellenőrzik ebből a szempontból is. Fábián Ágnes vállalatvezetőként személyesen is kiemelten fontosnak tartja a teljes értéklánc mentén, minden tevékenységben megnyilvánuló fenntarthatóságot.

