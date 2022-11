70 ezer dolgozó használja ezt a magyar alkalmazást: sokat segít a munkahelyeken

Egyre fontosabb, hogy a munkaadó minél közvetlenebbül tudjon kommunikálni a dolgozóval, ez pedig tevékenységi körtől, cégmérettől, vagy földrajzi helytől függetlenül így van. A Blue Colibri app ezt segíti elő: könnyen hozzáférhető és interaktív, ezáltal pedig fejleszti a munkahelyi kommunikációt. A Business Menü Bombera Krisztinával interjúsorozatunk második epizódjának főszereplője Takács-Fulai Viktória, a Menedzserszövetség és a MetLife Magyarország közös Jövő Menedzsere Különdíj kitüntetettje.

A Blue Colibri munkavállalói applikációként tekint magára: megálmodói minden olyan funkciót megpróbálnak beépíteni az app-ba, ami megkönnyíti a munkavállalók és a HR-esek életét. Jelenleg négy fő területen, mintegy 30 funkció használható:

digitális oktatás;

onboarding (azaz egy új munkavállaló "érkeztetése";

adminisztráció;

elköteleződés/elkötelezés;

Nézzék meg a Business Menü videósorozat második részében Takács-Fulai Viktóriával készített mélyinterjút, melynek végén a díj átadójával Csatos Erikával, a MetLife Magyarország vezető tanácsadójával is beszélget Bombera Krisztina arról, hogy miért is fontos a Menedzserszövetséggel közös Jövő Menedzsere Különdíj.



Fontos jellemzője, hogy könnyen hozzáférhető, okostelefonon működik, és kétirányú kommunikációt tesz lehetővé dolgozó és munkavállaló között. Így segítséget nyújthat a munkaerő megtartásában is: a cégvezetők számára is egyre fontosabbá vált, hogy elérjék a dolgozókat, kommunikáljanak velük. Ráadásul az applikációban minden tevékenység mérhető, így tudhatja a cégvezető, hogy hány dolgozó reagált az adott információra.

A Blue Colibri ma már 9 országban van jelen,12 iparágban több,mint 90 ügyféllel rendelkezik. 4 területen, 30 funkcióval nyújt megoldást, és több mint 70 ezer munkavállaló használja a saját okoseszközén az alkalmazást, mely 16 nyelven érhetőel.

Címlapkép: Menedzserszövetség