Magyarországon fejlesztik a technológiát, amit hamarosan minden autóban megtalálhatunk majd

Rengetet fejlődött a magyar ipar, így az autóipar is az elmúlt évtizedekben. A Magyarországon is fejlesztett innovatív technológiák már a mindennapokban működnek, elérhetők azokban a járművekben, amik az utakon vannak. Segítségükkel biztonságosabb, kényelmesebb, zöldebb lesz a közlekedés - mondta el Szászi István, a Menedzserszövetség és a Volkswagen közös Kék Innovációs Különdíj kitüntetettje a Business Menü Bombera Krisztinával videósorozat első részében.

Izgalmas fejlesztések zajlanak az autóiparban, a közlekedés-technológiában, Magyarország fontos szerepet tölt be ezekben. Azok a technológiák, amik néhány évtizede még kísérleti fázisban voltak, ma már teljesen hétköznapinak számítanak, megtalálhatjuk őket a legtöbb személyautóban - erről is beszélt Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, aki a Budapesti Fejlesztési Központ irányításáért is felel.

Szászi István kollégáival együtt azon dolgozik, hogy magyarországi központtal jöhessen létre a régió Szilícium- völgye. Autonóm járművek, elektromobilitás és mesterséges intelligencián alapuló kutatások határozzák meg a mindennapjait, munkatársaival az autóipar jövőjét formáló új technológiákat fejlesztenek.

Nézzék meg a Business Menü videósorozat első részében Dr. Szászi Istvánnal készített mélyinterjút, melynek végén a díj átadójával Papp Zoltánnal, a Volkswagen márkaigazgatójával is beszélget Bombera Krisztina arról, hogy miért is fontos a Menedzserszövetséggel közös Kék Innovációs különdíj.

A szakember úgy fogalmazott, hogy "belopózott az életünkbe a mesterséges intelligencia", az autonóm jármű, az önvezető autók, az elektromos autózás világa: ezek 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen technológiák voltak. Könnyen lehet, hogy így épülnek be az életünkbe azok a fejlesztések, amik ma még csak laboratóriumi körülmények között működnek.



Ma - elősorban a globális startup-ökoszisztámának köszönhetően - rengeteg innovatív ötlet születik, ugyanakkor nem biztos, hogy attól, hogy jó egy ötlet, üzletileg is sikeres lesz. Ehhez komoly anyagi erőforrások, befektetések szükségesek - tette hozzá a Bosch csoport vezetője.

