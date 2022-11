Fontos határidőre figyelmeztet az MVM: négy napjuk maradt nyilatkozni az ilyen fogyasztóknak

MTI Link a vágólapra másolva

November 15-ig kell nyilatkozniuk az egyetemes szolgáltatásra jogosult nem magánszemély fogyasztóknak arról, hogy jogosultak-e igénybe venni az egyetemes szolgáltatást. Az MVM Next közleménye szerint augusztusban módosult az egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatás igénybevételére jogosultak köre. A november 8-ával hatályba lépett jogszabályi változás részletesen szabályozza, hogy az MVM Next az egyetemes szolgáltatásban vételező ügyfelek tekintetében hogyan ellenőrzi a jogosultság fennállását. Azoknak az ügyfeleknek, akik a továbbiakban is jogosultak az egyetemes szolgáltatásra, a hónap közepéig kell nyilatkozniuk. Az ellenőrzést a nem magánszemély ügyfelek esetében kezdeményezi a társaság - írták.

Az MVM Next részletes információkat tartalmazó elektronikus vagy postai levélben keresi meg nem magánszemély ügyfeleit, akik esetében meg kíván bizonyosodni arról, hogy az egyetemes szolgáltatást továbbra is arra jogosultként veszik igénybe. A megszólított ügyfelek közül azoknak, akik továbbra is jogosultak az egyetemes szolgáltatásra, jelezniük kell ezt az MVM Next elektronikus felületén található nyilatkozat kitöltésével a megadott határidőig. Ennek elmulasztásával az ügyfél egyetemes szolgáltatásra való jogosultsága 2022. augusztus 1. napjával visszamenőlegesen megszűnik, és vele szemben a nem jogosult ügyfélkörre vonatkozó szabályok alkalmazandók. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azon érintett ügyfeleknek, akik nem jogosultak az egyetemes szolgáltatás igénybevételére, nincs teendőjük. Az energiaszolgáltatást ezen ügyfelek részére 2022. december 31-ig továbbra is egyetemes szolgáltatóként biztosítja az MVM Next, amelyet azonban 2022. augusztus 1. és 2022. december 31. között a weboldalán bemutatott hirdetményi áron számol el. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy 2023. január 1-jétől automatikusan továbbra is az MVM Next biztosítsa az energiaellátásukat a társaság versenypiaci üzletszabályzatában meghatározott feltételekkel. Azon ügyfeleknek, akik szeretnék tudatosan kezelni energiabeszerzéseiket, javasolt a versenypiaci szerződéskötés akár az MVM Nexttel, akár más energiaszolgáltatóval, és erről az MVM Nextet a weboldalán elérhető online űrlap kitöltésével és beküldésével értesíteniük szükséges 2022. november 30-ig. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, illetve nem jogosult felhasználók teendőikkel kapcsolatban folyamatosan frissülő, részletes tájékoztató érhető el a cég honlapján.

Címlapkép: Getty Images

