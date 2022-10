Beláthatatlan kockázatot jelent a klímaválság: egyre többen már így számolnak

A befektetők határozott elvárásai ellenére a vállalatok alig harmada tudja megfelelően bemutatni pénzügyi jelentéseiben, hogy milyen hatása lesz az éghajlatváltozásnak a működésére – állapítja meg az EY legfrissebb, globális klímakockázati barométere.

A környezettudatos befektetők egyre inkább figyelembe veszik beruházásaiknál a klíma-kockázatokat, ami komoly nyomást helyez a vállalkozásokra. Egy friss kutatás szerint ezt a trendet már a döntéshozók is felismerték, amit bizonyít, hogy a céges stratégiákban erősebben érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok, mint egy éve (85 százalékra emelkedett a tavalyi 70 százalékról). Az Egyesült Királyságban például a vállalatok 99%-a már közöl információt az éghajlatváltozás hatásairól riportjaiban.

A klímahelyzet pénzügyi kockázatairól szóló vállalati jelentések minősége (43%) azonban látványosan elmarad az ajánlottól. Közép- és Kelet-Európában ráadásul a 10 százalékos előrelépés (34%) ellenére is jóval a globális átlag alatt maradt a riportok színvonala. Ez abból adódik, hogy miközben egyre több társaság számol be a kockázatokról, és fogalmaz meg akár érdemi lépéseket is a kezelésük érdekében, számszerűsíthető információt nem, vagy csak nagyon korlátozottan tudnak közölni.

A vállalkozások sokkal nyíltabban beszélnek már az éghajlatváltozás veszélyeiről, de még mindig nem adnak megfelelő választ ezekre a problémákra, miközben a befektetők és a vásárlóik is ezt várják el tőlük. A klímakockázatokkal kapcsolatos adathiány megszűntetésére a jegybank is kiemelt figyelmet fog fordítani, így hamarosan lépéskényszerbe kerülhetnek a hazai cégek

– mutatott rá Lukács Ákos, az EY Fenntarthatósági és Klímaváltozási Szolgáltatások Üzletág vezetője

A tanulmány szerint más területeken viszont már van némi előrelépés. A megkérdezett szervezetek közel fele (49%) végzett szcenárió-elemzést, ami segítheti a felkészülést az éghajlatváltozás negatív hatásaira. A válaszadók háromnegyede (75%) készített kockázatértékelést, tízből hat cég (61%) pedig közzétette széndioxid-mentesítési stratégiáját. Magyarországon a Budapesti Értéktőzsde indít hamarosan új programot, ami a hazai kis- és középvállalkozásokat segíti majd abban, hogy fenntarthatóan tudjanak működni.

Világszerte egyre több vállalat igyekszik a klímaváltozás hatásaihoz igazítani az üzleti és fenntarthatósági stratégiáját. Ettől függetlenül továbbra is tény, hogy a cégek kevesebb mint egyharmada számol be pénzügyi kimutatásaiban az éghajlati szempontokról, ami azt jelzi, hogy sürgősen további intézkedésre van szükség. Azt tapasztaljuk, hogy számos társaság rendkívül ambiciózus klímacélokat tűz ki maga elé, miközben nem rendelkeznek világos cselekvési tervvel ezek eléréséhez. Hiába láttatják zöldnek a tevékenységüket, ezzel a taktikával csak rövid távon tudnak javítani a megítélésükön, ami később gyorsan visszaüthet

– tette hozzá Lukács Ákos.