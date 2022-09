Sokszorozódott augusztusban a katások bevétele: az utolsó napokban is keményen dolgoztak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén augusztus 31-én végleg megszűnt az eddig ismert KATA, így aki még tudott az az utolsó napokban is dolgozott és számlázott. Ezt támasztja alá a Billingo statisztikája is, ami szerint még így is, a nagy hajrában keveseknek sikerült elérniük a 12 milliós határt.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK