Lehúzza a rolót Budapest legendás cukrászdája: nem bírják tartani a lépést a drágulással

Márk Szonja, az Édesem cukrászda tulajdonosa Facebook oldalán jelentette be, hogy végleg lehúzza a rolót. Az ok egyszerű: annyira megdrágultak az alapanyagok, hogy már hetente kéne növelnie az árakat.

Hét és fél év után végleg bezár Budapest egyik kedvenc cukrászdája, az Édesem. Márk Szonja, pályaelhagyóként újságíróból lett a cukrászat tulajdonosa, aminek nehezen ugyan, de sikerült túlélnie a pandémiát. A jelek szerint viszont idáig tudta nyereségesen üzemeltetni az üzletet, így most kénytelen bezárni a boltot.

Olyan ütemben nőnek az alapanyagárak, hogy hetente árazhatnám újra a tortáimat, ami mégiscsak nonszensz lenne

– írja az oldalán Szonja, aki annak ellenére hozta meg a döntést, hogy az üzlet előtt továbbra is kígyózó sorok állnak (bár egy ideje csak előrendelésre készít süteményeket), és a workshopokra is perceken belül elfogynak a jegyek. Mégis, szerinte nem lenne etikus annyiért árulni egy tortát, amennyiért már ő se venné meg. Szonja a bezárást azzal is magyarázta, hogy az elmúlt időszakban olyan mértékű bizonytalanságot tapasztalt, ami már több problémát okozott a vállalkozásában, mint örömet.

Folyamatosan számolni, hogy ki tudom-e termelni az üzemelési költségeimet, és keresek-e annyi pénzt, amennyiért érdemes ennyit dolgozni

– írta.