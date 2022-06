Láthatáron a nyugdíjösszeomlás: rengeteg magyarnak lehet kemény nélkülözés az időskor

Sokan gondolják, hogy teljesen tudatosan szervezik a pénzügyeiket, és nem értik, hogy hova folyik a pénzük a hónap végére. Ilyenkor jobb mélyebben betekinteni abba, hogy tulajdonképpen mit kezdünk a havi fizetésünkkel, és akár szaktanácsadóhoz fordulni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetnénk tudatosabbak pénzügyeinkkel.

A tévhitekkel ellentétben nem csak a gazdagok járnak pénzügyi tanácsadóhoz, és nem csak akkor fordulhatunk tanácsadóhoz, ha rengeteg a pénzünk, amivel nem tudunk mit kezdeni. Ha szeretnénk a családi kasszát jobban vezetni, esetleg tudatosabban spórolni, vagy csak jobban figyelni a pénzünk mozgását, úgy érdemes tanácsadóhoz fordulni.

Egyre többet beszélünk a pénzügyi tudatosságról, és arról, hogy miért fontos a pénzügyeinkkel tisztában lenni. Nem csak a spórolás nem megy a magyaroknak, de pénzügyi tervek készítésében sem vagyunk túl jók, és gyakran túl is költekezünk.Tóth Dávid, pénzügyi tanácsadó a Szabadságra mentem-egy év múlva találkozunk könyv szerzője szerint, nagy gondot okoz az is, hogy a diákok is csak azt tanulják meg az iskolában, hogy hogyan lehet a pénzt elkölteni.

A Brancs közösségi finanszírozási oldalon is elérhető könyv szerzője kiemelte, hogy a magyaroknál még mindig az okozza a legnagyobb problémát, hogy több pénzt költünk, mint amennyink van. Ráadásul egyre több helyről tájékozódhatunk, és egyre nagyobb körben terjed el az, hogy akár szakember segítségét kérjük. De miben segíthet egy pénzügyi tanácsadó?Erre a kérdésre kereste a választ a Mitchell Charlesworth iroda is, akik szerint egy jó pénzügyi tanácsadó mindig megtérül.

Egy pénzügyi tanácsadó elsősorban segíthet biztosítani családunk pénzügyi jövőjét, hiszen egy tanácsadó segíthet abban, hogy milyen biztosítás lenne számunkra a legmegfelelőbb, ráadásul végig is vezetnek minket a különböző megoldásokon, amelyekkel megvédhetjük a családunkat, a házunkat és egyéb értékeinket. Ezen kívül segíthet abban, hogy a kiadásainkat és megtakarításainkat jobban szervezzük és vezessük. Az anyagi biztonsághoz ez a lépés ugyanis elengedhetetlen, fontos látnunk, hogy mire költünk, és hogyan tudnánk megtakarításokhoz jutni.

Összegtől függetlenül a pénzügyi tanácsadó megvizsgálja a helyzetünket, és segít abban, hogy a költségvetésünkhöz mérten a legjobb kiindulási ponthoz érkezzünk, ha az anyagi helyzetünkről van szó.

Nagy plusz, hogy egy pénzügyi tanácsadó segíthet abban, hogy a nyugdíjas éveinkre készüljünk. Ugyanis, miután a rövid távú megtakarításainkat fedeztük, ideje a hosszútávú tervekre fókuszálni. Sokan támaszkodnak különböző nyugdíjbiztosításokra, hogy a nyugdíjas évei biztosabbak legyenek, ráadásul egy pénzügyi tanácsadó itt is segíteni tud abban, hogy milyen nyugdíjpénztárt érdemes választani, és hogyan érdemes a nyugdíjra készülni. A pénzügyi, banki szolgáltatások közül pedig egy tanácsadó segíthet abban is, hogy akár a lakáshitelek világában eltájékozódhassunk.

A házvásárlás az egyik legnagyobb kiadás, és a lakosok zöme önerőből nem tudna házat vásárolni. Ilyenkor a pénzügyi tanácsadó segíthet abban, hogy milyen lakásmegtakarításba fektessük pénzünket, és milyen hitelek felelnének meg számunkra, esetleg milyen támogatások vehetőek igénybe.

Nem csak vásárlásnál segíthet

A lakásvásárlás, a nyugdíj és a biztosítás mellett a pénzügyi tanácsadó abban is segíthet hogy elérjük befektetési céljainkat. Sokan gondolkodnak azon, hogy pénzüket befektetnék valamibe, ezzel nem megszilárdítanák a pénzügyi helyzetüket de inkább erősebbé téve azt, legyen szó korai nyugdíjba vonulásról, magániskolán át bármi. Mindegy, hogy mi a célunk, egy jó tanácsadó segíthet abban, hogy felmérjük reálisan hogy milyen opcióink vannak, mibe érdemes befektetni pénzünket.

Ezen kívül pedig abban is segíthet, hogy megtaláljuk a pénzügyi eszközök megfelelő kombinációját, főleg ha befektetésekről van szó. A befektetés nem csak a maximális hozamról szól, gyakran vannak árnyoldalai is, és sokan nem szeretnek belegondolni abba, hogy a befektetésünk értéke olykor csökkenhet is. Éppen ezért a pénzügyi tanácsadó részletesen felméri a kockázathoz való hozzáállásunkat, és ez alapján tesz javaslatokat.

A befektetéseknél különösen fontos, hogy egy objektív ember adjon tanácsokat úgy, hogy figyelembe veszi az anyagi helyzetünket. Gyakran vannak olyan top befektetések, amelyek nagyon csábítóak, ám nem biztos, hogy a mi tárcánkhoz vannak szabva. Mivel a pénzügyi tanácsadó ismeri a termékek működését, és a különböző piacokat, így jobban rálát egyes befektetési formák hátrányaira és előnyeire is, ami által később jobb döntést tudunk hozni.

Sokan azonban a befektetésekig még nem jutottak el, egyszerűen csak spórolni szeretnének. Ebben az esetben is érdemes pénzügyi tanácsadóhoz fordulni, valamint akkor is, ha az adózásunkat szeretnénk rendben tartani. Ráadásul egy pénzügyi tanácsadó figyelemmel kíséri a piac mozgását is, és segít abban, hogy ha valami el is térítene minket a pénzügyi terveinktől, gyorsan visszataláljunk hozzájuk. Mivel pedig a pénz mindig egy bonyolult téma marad, egy pénzügyi tanácsadóval sokal többet tanulhatunk a tudatosságról, és arról, hogy hogyan kezeljük pénzügyeinket.

Mi lesz velünk, ha megöregszünk?

A pénzügyi tervezés és tudatosság egyik alappillére, hogy ne csak a jelenre gondoljunk, hanem a jövőre is, így felértékelődnek a megtakarítások szükségességei is. A fiatalok, még ha bíznak is az állami nyugdíj rendszerbe, gyakran már most érdeklődnek a különböző öngondoskodási lehetőségekről.

Az előrejelzések szerint az Európai Unió 80 év feletti lakossága 2080-ra több, mint kétszeresére nő majd 2017-hez képest, a tagországok nyugdíjrendszerei viszont egyelőre nem képesek lépést tartani ezzel. Ennek ellenére az Insurance Europe 10 országban végzett felmérése alapján az európai felnőtt lakosság 43 százalékának nincs önálló nyugdíj-megtakarítása, 62 százalékukat azonban érdekelnék a nyugdíjkiegészítés lehetőségei. Egy a különböző generációk jövőtudatosságát és öngondoskodási szokásait vizsgáló februári, nem reprezentatív kutatás szerint hazánkban többen fektetnek nyugdíjalapokba, mint bankbetétbe, és a magyarok több, mint fele optimista azzal kapcsolatban, hogy a nyugdíjkorhatárt elérve örökre befejezze a munkát.

A jelenlegi trendeket nézve a banki lekötött betétekkel szemben előnyben részesítik a kérdőív kitöltői az önálló nyugdíj-megtakarítási formákat – például a nyugdíjbiztosítást, az önkéntes nyugdíjpénztárt vagy a nyugdíj-előtakarékossági számlát –, amelyek átlagosan nagyobb hozammal járnak. Habár a februári kutatás alapján ezek a legnépszerűbb előtakarékossági típusok, az összes megkérdezettnek mégis csak kevesebb, mint a 20 százaléka rendelkezik ezekkel, ám előremutató, hogy ugyanekkora arányban terveznek ilyen típusú megtakarítást kötni a későbbiekben.

Hasonló a helyzet az előtakarékosság időben való megkezdése szempontjából leginkább érintett Y generáció esetében. A 26–41 éves korosztály képviselőinek csupán az ötöde rendelkezik valamilyen önálló nyugdíj-megtakarítással annak ellenére, hogy az Allianz egy korábbi kutatásából kiderült: a válaszadók átlagosan 35 évesen kezdik el a nyugdíjcélú öngondoskodást, de 27 éves korban még ideálisabbnak tartanák ezt. Pozitív képet mutat azonban, hogy ennél jóval nagyobb arányban (31 százalék) kötnének szívesen ilyen típusú konstrukciókat a jövőben.