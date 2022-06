Ebben rengeteg hazai cég súlyosan le van maradva: a dolgozónak is súlyos kihívást jelent

Milyen HR szoftver megoldások érhetők el jelenleg a magyar piacon? Milyen mértékben szabhatók testre a hazai vállalatok igényei szerint? Hogyan ajánlott egy új szoftvert bevezetni, és mik a legnagyobb nehézségek, amelyekkel az implementáló cégek szembesülhetnek? Egy friss kutatás többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ idén 16 hazai HR szoftver szolgáltató körében.

A hazai HR IT megoldások kínálatát és lehetőségeit vizsgáló elemzés a legjelentősebb magyar HR szoftver szolgáltatók bevonásával készült, és célja a hazánkban jelenleg is elérhető technológiák és megoldások ismertetése, valamint főbb erősségeik és megkülönböztető ismérveik bemutatása. A 16 résztvevő céggel megvalósított beszélgetések alapján a Deloitte Digitális HR Kutatás 2022 nemcsak a legfontosabb HR IT fejlesztéseket mutatja be, hanem össze is hasonlítja azokat a tavalyi, hasonló fókuszú kutatás releváns részeivel.​ A szakértők által megkérdezett HR szoftver szolgáltatók rendkívül széles spektrumot fednek le, átfogó HR IT rendszerektől kezdve modul specifikus és alternatív megoldásokig.

A digitális HR működés felé vezető út meghatározása és bejárása többet igényel az új technológiák felfedezésénél és használatánál: a HR szervezetet és a HR folyamatokat is úgy kell átalakítani, hogy jövőállóak legyenek.​ Míg a HR IT rendszerek használata alapvetően a nagyvállalatok mindegyikére jellemző, és a középvállalatok több mint 80%-a is használ ilyen technológiai eszközöket, a kisvállalatok kétharmadánál nincs HR IT rendszer használatban. A szolgáltatói oldal válaszai is ezt erősítették meg: rendszermegoldásaikat elsősorban a középvállalati (57%) és a nagyvállalati (43%) szegmensekben értékesítették.

Kutatásunk eredményei alapján elmondható, hogy a legnagyobb kihívást minden cég számára - mérettől függetlenül - a belső vállalati erőforrás szűkössége jelenti. A felsővezetői támogatás, illetve a hosszútávú vízió hiányát a tavalyi kutatásban résztvevők kevésbé ítélték égető problémának, míg a HR szoftver szolgáltatók ezt látják az egyik legnagyobb problématerületnek

– mondta el Csépai Martin, a Deloitte HR tanácsadási üzletágának vezetője. A szoftverszolgáltatók ezen véleményét az elemző cég is osztja: tapasztalatuk szerint egy jól átgondolt és kidolgozott HR IT stratégia jelentősen hozzájárul a jövőben sikeres HR megoldások bevezetéséhez és használatához.

A felmérésben kíváncsiak voltunk arra is, melyek azok a területek, ahol a legerősebb az igény a HR IT fejlesztések iránt. Az eredmények alapján elmondható, hogy a hagyományosan kiemelkedő területeken kívül, mint a toborzás és onboarding, vagy a munkaidő- és távollét-nyilvántartás, a HR adatok elemzése és a HR riportálás szintén előkelő helyen végeztek

– mondta el Uzsák Éva Virág, a cég szenior HR szakértője. Ezeken túl erősödő területeknek mutatkoznak a munkavállalói önkiszolgálás és a ticketing alapú problémakezelés, amelyek a cég tapasztalatai szerint is egyre inkább megkerülhetetlen funkcióknak bizonyulnak.